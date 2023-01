Hi-Fi Rush: o mais recente jogo da Xbox está a ser muito lucrativo!

O mundo dos jogos tem que ser constantemente alimentado com novidades, desde lançamentos, atualizações, equipamentos, versões de títulos, entre outros. Só assim este mercado pode continuar a crescer e a cativar os jogadores em todo o mundo.

Neste sentido, há um recente jogo para PC e para a Xbox da Microsoft que está a ser um autêntico sucesso e a demonstrar ser muito lucrativo. Falamos de Hi-Fi Rush, o jogo que chegou a 25 de janeiro e que está a tornar-se muito popular.

Hi-Fi Rush: O jogo para Xbox que está a ser muito lucrativo

Hi-Fi Rush é um jogo de ação que foi lançado no passado dia 25 de janeiro pelas mãos da criadora Tango Gameworks, sendo publicado pelo estúdio Bethesda Softworks. O título está disponível para PC com sistema operativo Windows e para as consolas Xbox Series X e Series S.

E sabemos que o jogo está a ser um verdadeiro sucesso, especialmente para computador, exatamente devido aos dados revelados a partir da plataforma Steam. Como tal, de acordo com os últimos dados revelados pelo serviço da Valve, o jogo da Bethesda já se encontra neste momento na 9ª posição na lista dos jogos mais vendidos em todo o mundo, sendo o único jogo novo a fazer parte do TOP 10 dos mais vendidos.

Um outro jogo que também foi lançado recentemente, mas para PC e para a PlayStation 5, é o Forspoken, desenvolvido pela Luminous Productions e publicado pela Square Enix. Contudo, este jogo nem aparece no TOP 100 dos mais vendidos, estando, por isso, muito abaixo do Hi-Fi Rush. Por outro lado, Forkspoken custa 79,99 euros, enquanto Hi-Fi Rush está à venda por 29,99 euros para PC na Steam.

Outra diferença é que, no dia do seu lançamento, a 24 de janeiro, Forspoken atingiu um pico máximo de 12.579 jogadores. Tem atualmente 3.800 análises na Steam e uma aceitação de 54,92%. Por sua vez, Hi-Fi Rush teve um pico de 6.132 jogadores, mas tem uma aprovação de 98,40% de entre as mais de 3.800 análises ao jogo.

Já jogou algum destes títulos?