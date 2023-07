Xbox está a banir os jogadores que usem emuladores nas suas consolas

Por vezes as marcas têm que ser mais firmes e radicais para controlar a utilização que as pessoas fazem dos seus equipamentos. Como tal, as informações recentes revelam que a Xbox está a banir os jogadores que joguem através de emuladores nas suas consolas. Esta suspensão pode ir de 15 dias a uma forma permanente.

Xbox bane os jogadores que usem emuladores nas consolas

Segundo as notícias recentes, a Microsoft e a divisão da Xbox estão a banir todos os jogadores com aplicações que permitam usar emuladores para jogar nas suas consolas. As informações reveladas pelo VideoGamesChronicle citam o youtuber Hikikomori Media que descobriu estas mesmas proibições e partilhou os pormenores na sua conta oficial da rede social X (ainda conhecido como Twitter).

Segundo os detalhes, a consequência aplicada aos jogadores que transgridam estas regras é de 15 dias de suspensão, mas há alguns relatos que indicam que alguns utilizadores foram mesmo banidos de forma permanente.

O canal EuroGamer explica que a utilização de aplicações de teste e desenvolvimento era apenas possível nas consolas com acesso ao Modo de Programador. Contudo, alguns utilizadores conseguiram contornar estas limitações e estavam a cobrar 2 dólares por pessoa para divulgarem essa informação. Tal levou a que muitos jogadores optassem por usar emuladores nas suas consolas, no modo dito 'normal' (Retail Mode), onde é possível jogar títulos e executar aplicações adquiridas na loja da Xbox. E foi o mesmo grupo de pessoas que vendiam informações a alertar para as suspensões de conta na Xbox devido ao uso de emuladores.