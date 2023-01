O seu cão tem um AirTag na coleira? Pode ser perigoso

Os AirTags da Apple são um produto de sucesso, ainda que com muitos problemas associados. São colocados em chaves, malas de viagem, mochilas, bicicletas e claro... nos animais de estimação de quem não quer sequer pensar em perder o rasto do seu animal.

Contudo, um estudo alerta para o perigo de usar estes localizadores em cães. Entenda porquê.

No mercado existem já muitos modelos de coleira para colocar um AirTag, por forma a ter ser o seu animal de estimação sob vigilância. No entanto, um artigo do The Wall Street Journal alerta para o perigo da colocação deste pequeno gadget acoplado ao animal.

Dadas as suas dimensões, de apenas 31,9 mm de diâmetro e 8 mm de espessura, o AirTag pode ser facilmente colocado na coleira de qualquer cão, até de porte mais pequeno sem o incomodar. Mas é este tamanho que poderá levar à ocorrência de acidentes.

São muitos os relatos pela internet fora que falam que os cães que usavam AirTags as acabaram por engolir. Na história destacada pelo jornal, um cão perdeu a sua coleira com AirTag. O dono, ao tentar localizá-la, acionou o alarme sonoro que o dispositivo pode emitir e ele começou a tocar... na barriga do outro cão da família.

Estes objetos podem ser retirados através de endoscopia, o que acabará pode ser um processo relativamente simples, do ponto de vista clínico e de recuperação para o animal. No entanto, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica.

Poderá parecer algo esporádico, mas parece ser mais comum do que se imagina. Ao jornal, um veterinário disse que em 18 meses já retirou 6 AirTags de cães que os tinham nas coleiras.

O que diz a Apple sobre a utilização do AirTag em animais?

A Apple não recomenda que os ‌AirTags‌ sejam usados ​​para rastrear animais de estimação ou crianças, uma vez que os ‌AirTags‌ foram projetados para monitorizar objetos. Os ‌AirTags‌ que são engolidos podem passar com segurança pelo sistema digestivo de um animal de estimação, mas pode haver complicações se o AirTag se desfizer.

Dentro integram uma bateria CR2032 e, se danificada, algumas baterias podem vazar uma substância cáustica que pode danificar o estômago ou a boca de um animal de estimação, ou até mesmo causar envenenamento. Os veterinários alertam que se um cão engolir um AirTag, ele precisa sair "o mais rápido possível".

A Apple não recomenda nenhuma das coleiras disponíveis no mercado para colocar AirTags, no entanto, caso queira mesmo manter o seu animal sob vigia, escolha uma opção onde o AirTag não ande pendurado, como mostra a imagem acima, dado que há mais perigo de cair ou de o animal o tentar tirar.