Quer programar bots para o Discord? Saiba como encontrar o seu ID de utilizador

Sempre que alguém cria uma nova conta, o Discord atribui-lhe um ID de utilizador único. Poderá precisar dele para, por exemplo, interagir com o apoio ao cliente do Discord, ou para integrar um bot na plataforma. Infelizmente, encontrá-lo não é assim tão simples. Descubra hoje como fazê-lo.

Abaixo, mostraremos como encontrar o seu ID de utilizador do Discord através da aplicação desktop e da aplicação móvel.

Como encontrar seu ID de utilizador do Discord na app desktop

Para encontrar seu ID de utilizador do Discord na app desktop, siga estas etapas:

1. Clique no ícone de "Configurações" no canto inferior esquerdo.

2. Vá à aba "Avançado" à esquerda.

3. Ative o "Modo de desenvolvedor".

4. Clique no "ESC" localizado na parte superior direita para sair das configurações.

5. Clique na sua imagem de perfil no canto inferior esquerdo e, em seguida, clique em "Copiar ID do usuário".

Também é possível verificar os IDs de utilizador de outros utilizadores do Discord. Para tal, clique com o botão direito do rato no perfil de qualquer utilizador e selecione "Copiar ID do usuário".

Como encontrar seu ID de utilizador do Discord na app móvel

Para encontrar seu ID de utilizador do Discord na app móvel, siga os seguintes passos:

1. Inicie a aplicação do Discord.

2. Clique no ícone do seu perfil no canto inferior direito.

3. Arraste para baixo e vá a "Avançado".

4. Aqui, ative o "Modo de desenvolvedor".

5. Regresse à página do seu perfil, e clique nos três pontos localizados no canto superior direito.

6. Finalmente, clique em "Copiar ID do usuário". Caso esta opção não apareça logo, experimente reiniciar a aplicação.

O processo para encontrar seu ID de utilizador do Discord é o mesmo para dispositivos Android e iOS.

Partilhe o seu perfil com facilidade

Uma das melhores utilizações da ID de utilizador do Discord é criar um link de perfil único que pode partilhar com os seus amigos. Para gerar um, substitua o ID no seguinte link pelo seu próprio:

discordapp.com/users/ID

Agora, pode copiar e partilhar o seu ID de utilizador com outros utilizadores, utilizá-lo quando interagir com o serviço de apoio ao cliente, integrar bots, ou simplesmente criar um link de perfil.

