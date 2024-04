TikTok quer entregar conteúdo educativo: feed de ciência e tecnologia chegará à Europa

À medida que o TikTok continua a enfrentar uma pressão crescente nos EUA e no Reino Unido, a rede social está a sinalizar o seu compromisso de promover conteúdos educativos na sua aplicação. A empresa anunciou que está a expandir o seu feed STEM dedicado em toda a Europa, começando no Reino Unido e na Irlanda.

Todos terão acesso ao feed STEM do TikTok

O feed STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) começará a aparecer automaticamente ao lado dos feeds "Para ti" e "A seguir" para utilizadores com menos de 18 anos.

Os utilizadores com mais de 18 anos podem ativar o feed STEM através das definições de "preferências de conteúdo" da aplicação. O feed inclui conteúdos em inglês com legendas de tradução automática.

O TikTok afirma que, desde o lançamento do feed nos EUA no ano passado, 33% dos utilizadores têm o feed STEM ativado e um terço dos adolescentes visita o feed STEM todas as semanas. A aplicação registou um crescimento de 24% nos conteúdos relacionados com STEM nos EUA desde o lançamento do feed.

Nos últimos três anos, quase 15 milhões de vídeos relacionados com STEM foram publicados na aplicação a nível mundial.

Plataforma quer ir contra as críticas

A empresa está a expandir as suas parcerias com a Common Sense Networks e a Poynter para avaliar todo o conteúdo que aparece no feed STEM. A Common Sense Networks examinará o conteúdo para garantir que é apropriado para o feed STEM, enquanto a Poynter avaliará a fiabilidade da informação. Os conteúdos que não passarem nestes dois pontos de controlo não serão elegíveis para o feed.

O lançamento do feed STEM surge numa altura em que o TikTok tem sido criticado por mostrar conteúdos nocivos a crianças e adolescentes, com grupos de defesa de direitos a alegarem que a aplicação utiliza práticas de design viciantes para manter os utilizadores envolvidos durante o máximo de tempo possível.

Em fevereiro, a União Europeia afirmou que estava a investigar se o TikTok tinha violado a Lei dos Serviços Digitais, que inclui regras para manter os utilizadores seguros online. A comissão está a investigar se a aplicação está a fazer o suficiente para impedir que os menores encontrem conteúdos impróprios e a determinar se as suas escolhas de design estimulam o comportamento viciante.

Com o anúncio de hoje, o TikTok procura apresentar-se ainda mais como um centro educativo para os milhões de jovens utilizadores da sua aplicação, como forma de contrariar as críticas dos legisladores de todo o mundo.

