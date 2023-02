Crianças passam cerca de 2 horas por dia no TikTok, diz relatório

Nos dias que correm, praticamente todas as crianças com que nos deparamos têm um telemóvel nas mãos de onde não desgrudam durante muito tempo. E nem sempre parece haver uma preocupação por parte dos pais para o tempo e conteúdo a que os mais pequenos acedem. Como tal, segundo um recente relatório, as crianças passam cerca de 2 horas por dia na rede social chinesa TikTok.

Crianças passam 2 horas por dia no TikTok

Não é novidade para ninguém que as crianças passam mais do que um período de tempo adequado expostas aos ecrãs, mesmo as mais pequenas. Alguns pais e/ou cuidadores ainda aplicam algumas regras e limites aos menores, mas infelizmente também vemos muita falta de ação noutros casos.

De entre os vários conteúdos que os mais pequenos acedem no telemóvel e a partir da Internet, estão as redes sociais, YouTube, jogos, vídeos, entre outros. Mas há agora dados que mostram que o TikTok é o preferido dos mais pequenos, entre a faixa etária dos 4 anos aos 8 anos de idade, e supera até o YouTube

Um recente relatório do estudo "From Alpha to Z: Raising the digital generations", com dados de 2022, indica que, ao todo, são cerca de 107 minutos, perto de 2 horas, por dia que as crianças perdem a ver vídeos na polémica rede social chinesa. E estes resultados acabam por ser ainda mais preocupantes quando se trata de um aumento de 18% desse tempo comparativamente à média apresentada em 2021.

A utilização do TikTok é 60% superior à utilização do YouTube no que respeita à visualização de vídeos. No popular serviço de vídeos da Google, o tempo médio de utilização dos mais pequenos é de 67 minutos por dia. Outros dados mostram que os mais pequenos passam cerca de 3 horas por dia no Roblox e 1 hora e 14 minutos no Snapchat. Nota-se uma queda de 37% na utilização do Skype pelos mais novos e um aumento de 7% na rede social Twitter.

Pode ver todos os resultados deste estudo aqui.