Chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversa com pessoas. O objetivo é responder às perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar a conversar com outra pessoa e não propriamente com um programa de computador. Um Chatbot foi recentemente suspenso depois de criticar a própria empresa.

Chatbot: “DPD é inútil” e os chatbots são “incapazes”

É caso para dizer... e esta hein? Um chatbot da empresa de entregas DPD, alimentado por inteligência artificial, foi suspenso após criticar a empresa numa conversa que estava a ter com um cliente insatisfeito. Segundo algumas revelações, o programa de computador que estava disponível na página do Reino Unido, chegou mesmo a dizer que a “DPD é inútil” e os chatbots são “incapazes”. Mas as respostas não se ficaram por aqui.

O programa de computador, que, entretanto, foi suspenso, referiu que a [empresa] é “lenta” e “inútil” afirmando que a “DPD é o pior sistema de entrega do mundo” por ser “lento” e “ter péssimo apoio ao cliente.”

Ainda relativamente ao Chatbot que servia a página do Reino Unido, as conversas foram partilhadas pelo músico Ashley Beauchamp.

Ashley Beauchamp aproveitou também para criticar o serviço.

Os responsáveis para DPD referem que tudo se tratou de um erro, uma vez que o programa de computador tinha sido atualizado recentemente. Em Portugal o Chatbot, que tem o nome Maria, continua a funcionar.