Google quer acabar com o spam no Gmail e encontrou a forma ideal

Sendo um dos serviços de email mais usados na Internet, o Gmail tem de garantir aos utilizadores as melhores ferramentas e as soluções mais eficientes. É por isso que agora revelou que terá encontrado uma forma de limitar o spam, com simples regras. Descubra como o Gmail da Google o conseguirá.

O spam é uma das piores pragas da Internet. Estas mensagens de email não solicitadas acabam por encher as caixas dos utilizadores, sem ter nenhum interesse para os utilizadores. Nem sempre é simples de combater, mas a Google parece empenhada nesta conquista.

As medidas a serem aplicadas no Gmail estão bem identificadas, para serem aplicadas até fevereiro de 2024, e querem identificar os atores maliciosos neste processo. São três as mudanças que o Google trará, e incluem a autenticação dos remetentes dos seus e-mails, facilitando o cancelamento da assinatura de mensagens indesejadas e garantindo que os remetentes enviem os e-mails desejados.

O Google revelou que qualquer pessoa que envie volumes significativos de e-mails será obrigada a “autenticar fortemente os seus e-mails”. Para isso deverá seguir as práticas recomendadas para ajudar a fechar falhas exploráveis, usadas por atacantes para ameaçar os utilizadores dos serviços de e-mail.

Para ajudar os utilizadores do Gmail a pararem de receber e-mails que não lhes interessam, a Google força que os remetentes ofereçam a opção de cancelar as assinaturas com um clique. Os remetentes devem remover os contactos das suas listas após dois dias. Esses requisitos agora são padrões abertos, de modo que os utilizadores que não usam o Gmail também vão beneficiar.

A medida final que o Gmail tomará é a implementação de um nível de spam, que os remetentes devem permanecer abaixo, para que os destinatários do Gmail não sejam bombardeados com e-mails indesejados. Revelou que esta é a primeira vez no setor e deve fazer com que os utilizadores recebam menos e-mails de spam.

O Gmail já usa várias defesas para reduzir a maioria dos spams, phishing e malware. No entanto, os desafios que surgem agora estão a tornar-se mais complexos. Assim, as medidas anunciadas pela Google são necessárias para resolver estas questões.