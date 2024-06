Atenção a este site do Instagram! É FALSO e o objetivo é roubar os dados

Com o digital, o que não faltam por aí são esquemas fraudulentos para roubar dados sensíveis e dinheiro. Recentemente começou a circular um esquema que tem associado o Instagram, onde é solicitado aos utilizadores para entrarem! Mas atenção, o site do Instagram apresentado é falso... é um clone do verdadeiro.

Link errado leva a site falso do Instagram

Vários utilizadores têm-se queixado que deixaram de ter acesso ao seu Instagram. Tudo acontece porque recebem um link e ao clicarem é apresentada uma página do Instagram... só que a página não é verdadeira!

Preenchendo os dados solicitados, estes são enviados para quem tem o esquema em prática. Se reparar o link não corresponde à página do Instagram, nem a mesma tem um certificado digital associado. Trata-se de um site falso, usado para roubar os dados de acesso.

Se receber um link para acesso ao Instagram, tenha cuidado e verifique se se trata do link verdadeiro. Caso não seja, ignore e elimine a mensagem. Como se pode ver, trata-se de um clone do site cujo objetivo é simplesmente roubar as credenciais de acesso. Em Portugal têm sido várias as vítimas.