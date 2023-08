Foi há poucos dias que o WhatsApp trouxe para o seu serviço uma novidade importante. Falamos de algo que há muito já devia existir, a partilha de imagens de elevada qualidade. Agora, e pouco tempo depois, chega um complemento. Falamos da partilha de vídeos em HD.

A capacidade de enviar imagens com maior qualidade foi uma vitória dos utilizadores do WhatsApp. Há muitos anos que pediam essa possibilidade e eram constantemente rejeitados e não recebiam o que tantas vezes mostraram ser essencial e necessário.

Nesse mesmo dia ficou prometido que a mesma atualização para os vídeos estaria a chegar e seria necessário esperar apenas alguns dias. Essa promessa foi cumprida agora, com a capacidade de enviar os vídeos em HD e com o controlo total dos utilizadores.

A nova opção estará já a ser disponibilizada a todos os utilizadores, tanto no Android como no iOS. Caso não a tenha já presente, deverá aguardar alguns dias até que a atualização com essa novidade seja disponibilizada para o seu smartphone.

Ao escolher o envio de um vídeo para um contacto ou uma conversa, o utilizador pode agora escolher a qualidade a ser usada. Presente vão estar duas opções que devem ser escolhida. Falamos dos 480p, base e única opção até agora, e 720p, o valor máximo para os vídeos HD no WhatsApp.

Mesmo com esta novidade, todas as funcionalidades de segurança vão ser mantidas, sendo garantida a cifra de ponto a ponto. Há naturalmente um aumento do espaço de armazenamento ocupado. Os ficheiros são maiores e como tal vão ocupar mais espaço no smartphone.

Esta é uma excelente novidade que vem complementar a chegada das imagens com maior qualidade. O WhatsApp abre assim a porta a vídeos em HD e que têm eles também muito mais qualidade no momento da partilha.