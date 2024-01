Espanha avança com a proibição do uso de telemóveis nalgumas escolas

A utilização dos telemóveis nas escolas é um tema que tem sido debatido cada vez com mais frequência pela comunidade escolar e pelos agentes educativos. E as recentes notícias indicam que a Espanha está empenhada com esta mudança e as escolas de Múrcia e da Galiza avançaram com a proibição e vão implementar medidas restritivas já na próxima segunda-feira.

Escolas espanholas avançam com a proibição dos telemóveis

Um dos temas que tem sido alvo de discussão um pouco por todo o mundo é a utilização dos telemóveis por parte dos alunos nas escolas. Embora não seja um tema consensual, uma vez que há quem apoie as restrições mencionando diversas desvantagens do uso dos dispositivos nas escolas, e também há quem defenda que essa deve ser uma escolha dos pais e a utilização não deverá ser impedida pela escola, ao mesmo tempo que destacam vários benefícios dos equipamentos nos estabelecimentos escolares.

Mas na vizinha espanha, o assunto faz parte do debate educativo para este ano de 2024 e as mais recentes notícias revelam que as escolas da região de Múrcia e da Galiza já vão avançar com as restrições e implementar medidas no sentido de proibir o uso de telemóveis nas escolas já a partir da próxima segunda-feira (8).

Em Múrcia, os alunos regressam às escolas no dia 8 de janeiro e, a partir desse dia, já não vão poder usar os seus telemóveis durante o horário escolar. A medida prevê que, caso os estudantes levem os equipamentos para os estabelecimentos escolares, estes devem estar sempre desligados. Segundo a decisão:

Não será permitida a utilização de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos aos alunos nos centros educativos durante o período letivo, entendido como o período de tempo que inclui o horário letivo, o tempo recreativo e os períodos dedicados a atividades complementares e extracurriculares, salvo se expressamente tal estiver previsto no plano educativo do centro para fins educativos. A utilização também será entendida como o facto de manter os referidos dispositivos operacionais.

A região espanhola destaca que a medida deve salvaguardar "a prevenção de riscos e a segurança no uso da Internet e das redes sociais pelos alunos".

Por outro lado, segundo reporta o jornal La Verdad, esta proibição está a preocupar os professores, uma vez que serão um dos agentes responsáveis pelo cumprimento destas regras, as quais, em grande parte dos casos, será rejeitada e não cumprida pelos alunos.

Já na Galiza, no regresso às aulas depois das férias de Natal, um novo protocolo prevê que os alunos não podem levar os seus telemóveis para a escola em períodos não letivos, como as atividades complementares e extracurriculares, no recreio ou no horário de almoço. Segundo o governo da região, até 76% dos centros educativos limitam o uso do telefone, mas o objetivo é aplicar as limitações na totalidade.

Tanto em Múrcia como na Galiza estas medidas têm algumas exceções. Por exemplo, o telemóvel poderá ser levado para as aulas quando for estritamente necessário, por razões médicas justificadas. Mas todas as situações devem ser autorizadas pela direção das escolas.