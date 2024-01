Urgências condicionadas! Saiba o tempo de espera online…

Em alguns hospitais do país, o tempo de espera nas urgências ultrapassa as 11 horas. De acordo com algumas informações, Portugal está a passar por uma fase epidémica da gripe e tal tem-se confirmado no aumento de mortes. Se precisa de ir às urgências, vá apenas se for urgente. Antes de ir às urgência, veja o tempos de espera.

Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, justifica o número elevado de mortes com a fase epidémica da gripe nesta altura do ano. "Quando entramos neste período epidémico, começamos também a ter algum excesso de mortalidade". Se precisa de ir às urgências, saiba quanto vai ter de esperar.

Através de uma página que foi criada pelo Ministério da Saúde é possível consultar os tempos de espera nos hospitais e centros de saúde portugueses pertencentes ao SNS. Para tal o utilizador apenas tem de indicar qual o hospital. Os tempos apresentados "referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número apresentado ilustra o número de pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem".

Sobre a vacinação, a diretora-geral da Saúde reforçou o apelo para que as pessoas continuem a vacinar-se.

"Os portugueses ainda estão a vacinar-se", disse a responsável. O número em queda diz respeito à vacina da covid-19, enquanto que, relativamente à gripe, "a diferença é de dois ou três pontos percentuais para o ano anterior".

MySNS Tempos - Informação de tempos de espera nas urgências no smartphone

A aplicação móvel MySNS Tempos também permite a consulta do tempo médio de espera nas instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. O utilizador pode consultar, por instituição, o tempo médio de atendimento nas urgências. Através da escala de Manchester, o tempo médio de espera é apresentado por grau de prioridade: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.