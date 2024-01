A tradição é espanhola, mas vamos adotá-la, mais uma vez, este ano. A Logitech juntou-se ao Pplware para oferecer um rato MX Anywhere 3S rosa ao nosso leitor ou leitora mais sortudo. Participe e termine esta época de festa da melhor forma!

Temos para oferecer o MX Anywhere 3S, um rato compacto avançado, que assegura precisão e sensibilidade de alto nível, graças ao rastreamento de qualquer superfície de 8000 DPI e cliques discretos.

Além de funcionar em qualquer superfície, rola mil linhas por segundo, e permite que o utilizador personalize botões, defina a velocidade de rastreamento e use personalizações predefinidas específicas de aplicações para otimizar o seu fluxo de trabalho.

Com a promessa de permanecer ligado por até 70 dias com uma carga completa e durar até 3 horas com uma carga de 1 minuto, o rato MX Anywhere 3S permite que o utilizador se conecte com até três dispositivos via Bluetooth no Windows, macOS, ChromeOS.

Passatempo de Dia de Reis: ganhe um rato MX Anywhere 3S da Logitech

Quer ganhar um rato MX Anywhere 3S da Logitech? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página de Instagram da Logitech. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual o gadget que não pode faltar no seu dia a dia. Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 6 de janeiro às 10h00 e termina no dia 10 de janeiro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

