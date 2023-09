Regresso às aulas: Os melhores smartphones até 200 €

Com o arrancar do ano letivo à porta, muitos são aqueles que procuram um smartphone com preço mais em conta para os jovens. Existem opções até 200 € a considerar.

Samsung Galaxy A14 - 189,90 €

A Samsung tem na sua linha A uma aposta acertada quando falamos de smartphones mais acessíveis, criados a pensar nos mais jovens e com especificações que respondem às suas necessidades. O Galaxy A14 está disponível também numa versão 5G.

Especificações Ecrã : 6,6” FullHD (1080 x 2408 píxeis)

: 6,6” FullHD (1080 x 2408 píxeis) Processador : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 Memória e armazenamento : 4GB + 64GB; 4GB + 128GB

: 4GB + 64GB; 4GB + 128GB Câmaras : 50 MP + 5MP + 2 MP (traseira); 13 MP (frontal)

: 50 MP + 5MP + 2 MP (traseira); 13 MP (frontal) Conectividade : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC; jack de áudio 3,5mm; USB-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1, NFC; jack de áudio 3,5mm; USB-C Bateria: 5000 mAh (15W)

Redmi Note 12 - 150 €

Por um preço mais baixo e com algumas características mais interessantes, sugerimos o Redmi Note 12, um modelo da submarca da Xiaomi, lançado no início do ano.

Especificações Ecrã : AMOLED 6,67”; FullHD (1080 x 2400 píxeis); 120Hz

: AMOLED 6,67”; FullHD (1080 x 2400 píxeis); 120Hz Processador : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm)

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) Memória e armazenamento : 4GB + 128GB; 6GB + 128GB

: 4GB + 128GB; 6GB + 128GB Câmaras : 48 MP + 8 MP + 2 MP (traseira); 13 MP (frontal)

: 48 MP + 8 MP + 2 MP (traseira); 13 MP (frontal) Conectividade : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; IR; NFC; jack de áudio 3,5mm; USB-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; IR; NFC; jack de áudio 3,5mm; USB-C Bateria: 5000 mAh (33W)

OnePlus Nord N20 SE - 175 €

A OnePlus tem na sua linha Nord opções mais acessíveis e que respondem às necessidades de muitos utilizadores. Neste caso, destaca-se a câmara principal de 50 MP e a enorme bateria de 5000 mAh.

Especificações Ecrã : IPS 6,57”; HD (720 x 1612 píxeis)

: IPS 6,57”; HD (720 x 1612 píxeis) Processador : MediaTek Helio G35

: MediaTek Helio G35 Memória e armazenamento : 4GB + 64GB; 4GB + 128GB

: 4GB + 64GB; 4GB + 128GB Câmaras : 50 MP + 2 MP (traseira); 8 MP (frontal)

: 50 MP + 2 MP (traseira); 8 MP (frontal) Conectividade : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.3; jack de áudio 3,5mm; USB-C; impressão digital

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.3; jack de áudio 3,5mm; USB-C; impressão digital Bateria: 5000 mAh (33W)

Honor 70 Lite - 180 €

A Honor chegou ao mercado como submarca da Huawei, contudo, hoje é uma marca independente e tem o Android como sistema operativo, pelo que se apresenta como uma solução a considerar. O modelo Honor 70 Lite pode ser encontrado a partir de 180 €.

Especificações Ecrã : TFT 6,5”; HD (720 x 1600 píxeis); 90Hz

: TFT 6,5”; HD (720 x 1600 píxeis); 90Hz Processador : Snapdragon 480+ 5G

: Snapdragon 480+ 5G Memória e armazenamento : 4GB + 128GB

: 4GB + 128GB Câmaras : 50 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 8 MP (frontal)

: 50 MP + 2 MP + 2 MP (traseira); 8 MP (frontal) Conectividade : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm; USB-C; impressão digital; NFC

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; jack de áudio 3,5mm; USB-C; impressão digital; NFC Bateria: 5000 mAh (22,5W)

Ulefone Note 16 Pro - 165 €

Uma marca menos provável neste top é a Ulephone, contudo, este ano saiu um modelo dentro desta gama de preços, com processador Unisoc e Android 13 que está dentro das especificações dos outros modelos já aqui destacados e que pode bem ser uma opção.