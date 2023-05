Dica: Saiba como mudar o teclado que o seu smartphone Android usa

Uma das formas de testar e validar a forma como o Android permite uma personalização completa é com o teclado. Este sistema tem muitas propostas e podem ser mudadas sempre que o utilizador quiser. Hoje mostramos como pode mudar o teclado que o seu smartphone Android usa.

Mudar o teclado do Android é um processo simples e que qualquer utilizador pode fazer rapidamente. Só precisa de escolher uma das muitas propostas da Play Store e preparar-se para fazer esta mudança no smartphone.

Tudo começa nas Definições do Android

Uma vez instalada a nova proposta, ou sempre que pretenda mudar o teclado, o utilizador precisa de abri a app Definições no seu equipamento. Este processo continua e poderá ser diferente de marca para marca, mas tem uma linha comum de ação.

De seguida deverá aceder a Idiomas e introdução, que no caso dos smartphones Xiaomi está dentro da área Definições adicionais. No caso dos Samsung está em Gestão Geral e depois em Lista de teclados e padrão. Noutros sistemas deverá procurar este elemento.

Lista de teclados disponível no smartphone

De seguida, vai ter acesso à lista de teclados que estão instalados e ativos para serem usados. Esta opção chama-se Teclado atual e mostra a opção que está ativa para ser usada no smartphone Android.

Ao abrir esta área, vai ver presente todas as propostas que pode usar no smartphone. Só precisa de escolher qual a nova proposta da lista presente e a mesma ficará de imediato ativa e pronta para ser usada no Android.

As propostas da Play Store para teclado

Caso uma das propostas de teclado não esteja presente, esta poderá necessitar de ser ativada. Isso é feito dentro da opção Gerir teclados, que está presente na mesma zona de opções em que teve acesso à lista de propostas instaladas.

Na lista apresentada podem ser vistos os que estão ativos e os que estão desativados. Bastará carregar no botão desligado para que mude de estado, mas não sem antes seja mostrada uma notificação. Ao aceitar, este fica de imediato disponível.

É desta forma simples que pode troca o teclado do Android pode uma nova proposta já instalada ou que venha a escolher da Play Store. Estes podem depois ser configurados e adaptados aos utilizadores, para que fiquem a funcionar de forma perfeita.