Elon Musk tem estado presente em muitos momentos decisivos recentes e na chegada da OpenAI e do ChatGPT não foi diferente. O homem forte da Tesla, da SpaceX e de outras empresas esteve presente na sua fundação, mas agora admite que não esteve bem ao assumir as decisões que teve de tomar na altura.

Elon Musk: "fui um grande idiota" ao sair da empresa

A OpenAI é uma das empresas do momento. O ChatGPT e outras propostas que tem têm sido usadas por muitos ao longo dos últimos meses, nem que seja pela curiosidade que despertou. A resposta de empresas como a Google mostram que está numa posição de destaque e a incomodar estes gigantes.

Um dos seus financiadores, e presente desde o primeiro momento, foi Elon Musk, que acabou por decidir sair. Já antes tinha mostrado que este poderia não ter sido o passo mais correto, mas agora revelou mais e admitiu muito sobre o que sente face a esta decisão.

Numa entrevista recente, Elon Musk admitiu que foi um “grande idiota” ao deixar o ChatGPT e a OpenAI. A sua saída terá sido resultado de não acreditar que a empresa fosse capaz de enfrentar as grandes empresas de tecnologia.

Acha ser a razão da OpenAI e o ChatGPT existirem

Além de ter admitido que não deveria ter saído desta sua aventura, Elon Musk vai mais longe. Revelou que no seu entender ele é a razão da OpenAI existir, fruto do investimento de mais de 50 milhões de dólares que fez no seu arranque em 2015.

Curiosamente, vai ainda mais longe e declara que foi ele quem propôs o nome OpenAI - Open para "código aberto", como ele explica - além de recrutar cientistas e engenheiros importantes, como Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI.

Eln Musk criticou abertamente a OpenAI em várias ocasiões, sendo relutante em acreditar que é legal uma empresa sem fins lucrativos passar a ser focada no lucro. Por norma, foca-se na questão do rumo que a IA pode tomar e para onde a OpenAI leva os seus desenvolvimentos, mas as motivações podem ser outras, como se vê.