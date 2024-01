Pixel 9 ainda não existe e já surgem as primeiras imagens do smartphone da Google

Ainda que estejam longe das vendas da Apple ou da Samsung, os smartphones da Google são muito interessantes. Os Pixel representam o que deveria ser o padrão do universo Android e mostram como a gigante das pesquisas consegue criar um smartphone de topo. Agora, e ainda longe do seu lançamento, surgem as primeiras imagens do futuro Pixel 9.

O Pixel 9 já surge em imagens

Foi há pouco menos de 3 meses que a Google trouxe para o mercado o Pixel 8. Este smartphone marca um momento importante no universo Android, pois trouxeram a fotografia apoiada pela IA e os 7 anos de suporte a reparações e o mesmo período de atualizações do sistema operativo.

Agora, e fruto de informação a que teve acesso, o conhecido OnLeaks apresentou as primeiras imagens do futuro Pixel 9. Não é ainda informação oficial e nem imagens reais, mas sim mockups realistas e que mostram tudo o que a Google estará a preparar para este novo smartphone e nos seus 2 modelos.

O próximo smartphone da Google

O Google Pixel 9 Pro deverá contar com algumas mudanças interessantes face à geração atual. O smartphone chegará com um ecrã de 6,5 polegadas, algo que se traduziria numa ligeira redução relativamente ao painel OLED Super Actua Display de 6,7 polegadas que atualmente equipa o Pixel 8 Pro.

O design da parte frontal segue linhas bastante contínuas, com a clássica câmara frontal perfurada na tela. Agora, as mudanças ficam muito mais percetíveis ao olhar por outros ângulos. É cercado por uma moldura fina e bordas planas. A parte traseira do telefone também parece completamente plana.

Ainda é cedo para conhecer as novidades

Outra grande mudança fica evidente no módulo da câmara, que se despede do design retangular para dar lugar a uma espécie de ilha oval que alberga os sensores e o flash. Não há informações sobre melhorias específicas nesta secção, mas há quem sugira que poderá chegar uma câmara com suporte para abertura variável.

Este smartphone chegará com 162,7 mm de altura, 76,6 mm de largura e 8,5 mm de espessura. Este último aumentaria para 12 mm se a protuberância da câmara fosse incluída no cálculo. Ao contrário dos modelos atuais, o Pixel 9 Pro também mudaria a localização do cartão SIM, colocando-a na parte inferior, ao lado da porta USB-C e do altifalante.

Importa destacar que a Google ainda não anunciou oficialmente o Pixel 9 Pro, embora também seja uma realidade os seus smartphones surgem antes de serem oficiais. As imagens não são imagens oficiais, mas sim renderizações preparadas pelo OnLeaks com base nas informações coletadas das suas fontes.