Mais mudanças a caminho? Netflix vai acabar com seu plano mais barato sem anúncios

A Netflix está a ajustar a sua oferta de forma acelerada. Os seus planos com publicidade ganham um novo destaque e agora há mais uma mudança a caminho. O plano mais barato sem publicidade desaparecerá em breve e obrigará os utilizadores a mudar para outro mais caro. Esta era uma mudança que ninguém queria.

Foi durante a última apresentação de resultados, que aconteceu ontem, que a Netflix revelou mais uma mudança importante no seu serviço. Após vermos surgir os planos baseados em publicidade e um ajuste de preços, surge agora mais uma mudança importante para alguns mercados-chave.

Do que foi apresentado, o plano mais barato sem publicidade irá desaparecer no 2.º trimestre de 2024. Isso deixará os utilizadores com a necessidade de mudar para um dos planos mais caros ou aceitar a proposta da Netflix com anúncios, que tem sido um verdadeiro sucesso.

Para já esta decisão da Netflix ainda não é global. Como é normal, irá testar a alteração em alguns mercados e posteriormente deverá avançar para os restantes. Por agora, e já no 2.º trimestre de 2024, a mudança irá ser iniciada no mercado do Reino Unido e do Canadá, dois dos principais da empresa.

Em outras palavras, os utilizadores vão ser forçados a escolher um dos dois pacotes mais caros sem anúncios (a partir de 16,49 dólares ou £11 por mês) ou o plano mais barato com anúncios (6 dólares ou £5 por mês). Desde julho de 2023 que o acesso a este plano estava bloqueado, mas agora mesmo os assinantes atuais não poderão mais manter o plano básico.

Será curioso ver para que lado os utilizadores vão pender no momento da escolha. Com a Netflix a querer impulsionar o seu negócio de publicidade, é certo que quererá os utilizadores nos planos com anúncios, que controla melhor e de onde obtém certamente mais valor.

Para além desta mudança, a Netflix revelou também o sucesso nos jogos. Foi dito que o envolvimento dos utilizadores triplicou em 2023. A trilogia Grand Theft Auto, é considerada o lançamento de maior sucesso da Netflix até o momento em termos de instalações e envolvimento. É de tal forma importante que alguns consumidores inscrevem-se simplesmente para aceder a esses jogos.