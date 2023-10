Foxconn e Nvidia unem-se na construção de fábricas de Inteligência Artificial

A IA é um dos temas mais quentes da atualidade, quer pelas melhores razões como também pelas menos boas. E de acordo com as notícias recentes, a Foxconn e a Nvidia vão unir-se para a construção de fábricas de Inteligência Artificial para melhorar as capacidades dos carros autónomos.

Foxconn e Nvidia juntas na criação de fábricas de IA

Segundo as notícias avançadas pela Reuters, a taiwanesa Foxconn, que é a maior fabricante terceirizada de equipamentos eletrónicos do mundo, vai levar a cabo a construção de um novo tipo de data centers com chips e software da Nvidia destinados a uma variedade de aplicações, onde se inclui a condução autónoma de veículos.

A informação foi avançada pelas duas empresas nesta quarta-feira (18), no evento anual da Foxconn em Taipei, onde o presidente da empresa taiwanesa, Liu Young-way, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disseram que as suas empresas vão então contruir juntas essas "fábricas de IA".

Segundo Huang, "Surgiu um novo tipo de produção – a produção de inteligência. E os centros de dados que a produzem são fábricas de IA". O executivo da empresa verde disse ainda que a Foxconn tem a experiência e a escala necessárias para construirem essas mesmas fábricas em conjunto.

Huang explicou que estas fábricas de Inteligência Artificial poderiam receber e processar continuamente os dados de veículos elétricos autónomos para os tornar ainda mais inteligentes. "É claro que este carro passaria pela experiência de vida e recolheria mais dados. Os dados iriam para a fábrica de IA. A fábrica de IA iria melhorar o software e atualizaria toda a frota de IA. No futuro, todas as empresas, todos os setores, terão fábricas de IA", esclareceu o CEO da Nvidia.

Em comunicado, a Nvidia disse que estas fábricas de IA iriam usar os seus chips e software, incluindo o seu superchip de última geração GH200, cuja venda está proibida na China.