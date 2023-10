Patak Rodster, o minicarro elétrico retro para mobilidade urbana com estilo

O mundo automóvel está a mudar, mas os conceitos mais basilares da condução mantêm-se, até num elétrico. O condutor continua a ser o centro das atenções e há quem goste de puxar a si o foco e a importância quando vai ao volante. Este é o charme que emana de um Rodster bem ao estilo dos anos 30, tempos idos onde o prazer de conduzir era outro e com outros pergaminhos. Mas... venha conhecer o Patak Rodster!

Da Eslováquia chega uma fusão perfeita entre a tradição dos anos 30 e a mais recente tecnologia em micro-mobilidade elétrica. O Patak Rodster, um projeto da Patak Motors, é o novo veículo que promete proporcionar-lhe uma experiência única sempre que se sentar ao volante.

Uma inspiração clássica

A essência do Rodster vem dos veículos roadster dos anos 30, conferindo-lhe um design retro, mas com as vantagens da tecnologia atual. Evocando as sensações do famoso Bugatti Type 35, este automóvel foi concebido para proporcionar uma condução moderna, ao mesmo tempo que oferece o tão apreciado encanto clássico.

Ao olhar para ele, é impossível não se apaixonar pelas jantes de liga leve de 19 polegadas com raios, pelos faróis redondos de LED de aspeto retro e pelos farolins traseiros em forma de bala complementados por uma faixa de iluminação central. Além disso, o Rodster oferece a opção de ser um descapotável urbano ou de ter um teto rebatível.

Mais do que um automóvel... e de que um elétrico

Desenvolvido desde 2020, o Rodster não se limita a ser apenas um automóvel; situa-se num interessante meio-termo entre um pequeno carro e uma mota. Ao ouvir Andrej Hulala, CEO da empresa, a paixão e o objetivo por detrás deste projeto são evidentes: "Queremos que cada viagem, seja para o trabalho, para as compras ou apenas um passeio de fim de semana, seja uma experiência emocionante".

Características e especificações - O coração do Rodster é o seu motor elétrico de 15 kW. A sua velocidade máxima é de 130 km/h, com uma aceleração dos 0 aos 50 km/h em apenas sete segundos.

Dependendo da sua escolha, pode ser equipado com baterias de 10 kWh ou 20 kWh, oferecendo uma autonomia de até 250 km. E a recarga? Demora apenas quatro horas numa tomada de 230V ou pode ser carregado em qualquer estação de carregamento pública com uma ligação Tipo 2.

Como se isso não bastasse, possui uma série de características modernas: ecrã tátil multifunções com Bluetooth, suporte Apple CarPlay e Android Auto, direção assistida, controlo de tração, sistema de estabilização único e muito mais.

Disponibilidade e preço

Se foi conquistado e quer ser um dos primeiros a possuí-lo, as reservas já estão abertas. Com um pagamento inicial de 500 euros, pode garantir um.

O início da produção está previsto para o final deste ano, embora o sítio Web oficial sugira que poderá ser já em agosto de 2024.

O preço inicial do modelo elétrico é de 22.900 euros (cerca de 24.140 dólares). Além disso, os primeiros 300 modelos terão um número de série exclusivo.