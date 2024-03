Icónico R5 já tem 50 mil pessoas na lista de espera

O R5 preencheu as medidas de muitas pessoas, aquando do seu lançamento. Depois de muitos anos de estrada, a versão renovada conta já com 50 mil nomes na lista de espera.

Foi uma das grandes atrações do Salão Automóvel de Genebra, pela nostalgia que lhe está associada e pela expectativa que os entusiastas foram alimentando. O design "retro-futurista" do Renault 5 conquistou a atenção do público e, aparentemente, também apressou as escolhas.

Durante uma entrevista recente à Automotive News Europe, Fabrice Cambolive, CEO da marca Renault, revelou alguns elementos do projeto. De entre outras coisas, partilhou que a versão equipada com bateria de 40 kWh será lançada alguns meses depois da de 52 kWh, cujas entregas terão início em setembro ou outubro.

Embora metade das entregas atuais da Renault sejam para frotas, estima-se que com o R5 a percentagem seja reduzida, com as vendas a particulares a terem um peso maior. De facto, a Renault procura conquistar novos clientes, ao mesmo tempo que trabalha, para que os atuais proprietários do ZOE substituam o seu modelo por outro assinado pela Renault.

Na mesma entrevista, o CEO da marca Renault revelou, também, que a lista de espera para o novo R5 já ronda os 50 mil nomes.

Com o objetivo de manter a sua competitividade, as diferentes poupanças de custos que forem conseguidas ao longo do seu ciclo de vida traduzir-se-ão em descidas de preços que deverão agradar ao consumidor.