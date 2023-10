O X de Elon Musk pondera a saída da UE! Poderá a empresa dar-se a esse luxo?

O X, anteriormente conhecido como Twitter, pode em breve sair dos 27 países da União Europeia, de acordo com uma pessoa familiarizada com a empresa. O proprietário do X, Elon Musk, está muito frustrado por ter de cumprir a Lei dos Serviços Digitais da UE (DSA).

A DSA pretende regular as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Google e o X. Se as plataformas não estiverem a cumprir as salvaguardas regulamentares, a UE pode impor multas elevadas a essas plataformas. As regras foram introduzidas para proteger os dados e a privacidade dos utilizadores, e para combater a desinformação.

A DSA impõe regras muito rigorosas, como é evidente no facto de a UE ter bloqueado o funcionamento do Threads da Meta no território. A Meta tem de mostrar como os dados são partilhados entre o Threads e o Instagram, a plataforma a que está ligada.

Poderá o X dar-se ao luxo de perder 50 milhões de utilizadores?

Sair da UE seria um grande golpe financeiro para a plataforma, que atualmente está a "atingir o ponto de equilíbrio", segundo a CEO da empresa, Linda Yaccarino. O X tem uma base de 564 milhões de utilizadores ativos a nível mundial, dos quais 9% na Europa, segundo um relatório. São cerca de 50 milhões de utilizadores ativos na zona da Europa.

Parece que não, porque o X não está a ganhar o dinheiro que costumava ganhar. O maior canal de receitas da plataforma é a publicidade, onde obtém 90% do seu dinheiro. Contudo, mais de 50% dos anunciantes fugiram após a aquisição de Musk no ano passado. Grandes nomes como Coca-Cola, Unilever, Jeep, Wells Fargo e Merck saíram.

Um centro de desinformação

Outra questão que tem vindo a turvar as águas para a empresa é a sua exposição à desinformação não controlada e não verificada.

No início deste mês, o X retirou os títulos das suas publicações. Sem os títulos, é difícil, à primeira vista, perceber se uma publicação é apenas uma imagem ou se tem um link. Isto não só reduziria o tráfego para ligações fora do X, como também poderia resultar numa menor visibilidade das organizações de notícias legítimas na plataforma.

Um alto funcionário da Comissão Europeia afirmou recentemente que, de todas as grandes plataformas, o X é a que regista o maior número de mensagens que propagam desinformação. No entanto, vale a pena notar que o X representa apenas 4,25% da quota de mercado total das redes sociais nos países da UE em setembro de 2023.

É uma queda em relação à quota do ano passado de 5,64% e 6,02% em 2021, o que significa que o envolvimento do X na UE está a diminuir. A maior parte do mercado das redes sociais na UE foi conquistada pelo Facebook, que detém atualmente uma quota de aproximadamente 80%.

