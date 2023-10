O X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, acaba de implementar uma mudança que já começou a gerar agitação entre os seus utilizadores. Elon Musk cumpriu a sua palavra ao remover completamente os títulos dos links partilhados nos tweets, e afirmou que esta decisão irá "melhorar a estética" da plataforma.

Nova atualização no X

Elon Musk, proprietário do X, já tinha posto em cima da mesa, em agosto, que seria implementada uma mudança significativa na forma como os links partilhados são exibidos na plataforma. Agora, cumpriu o que havia dito e removeu os títulos dos links partilhados nos tweets.

Antes desta alteração, quando um utilizador partilhava um link no X, o tweet resultante incluía uma imagem em destaque, um título e uma breve descrição do artigo associado. No entanto, com a nova atualização, os tweets apenas mostram a imagem em destaque do artigo, sem qualquer contexto adicional para além da indicação do website para o qual estão ligados no canto inferior esquerdo.

Assim, se o utilizador que partilha o link desejar incluir um título ou um resumo, terá de o fazer manualmente. Por outro lado, apesar de vários meios de comunicação norte-americanos referirem que esta modificação apenas afeta os utilizadores móveis e que ainda não chegou à versão web do X, a verdade é que neste momento podemos ver o novo formato ativo quando acedemos à plataforma no browser.

O que pensam os utilizadores, incluindo Musk

Esta alteração foi recebida com reações mistas por parte dos utilizadores do X. Alguns consideram que esta decisão dificulta a rápida compreensão do conteúdo partilhado, enquanto outros apoiam a ideia de Musk de reduzir a utilização de títulos chamativos e melhorar a estética geral da plataforma.

E, dentro do primeiro grupo, há quem relacione esta decisão:

Com o posicionamento de Musk a favor de que os utilizadores publiquem as notícias diretamente na plataforma (utilizando a funcionalidade paga que permite tweets longos), em vez de se limitarem a colocar links para elas.

(utilizando a funcionalidade paga que permite tweets longos), em vez de se limitarem a colocar links para elas. Com o facto de vários meios de comunicação social importantes terem, no último ano, reduzido a sua utilização da plataforma, diminuindo assim o seu tráfego.

Por outro lado, Musk também devolveu "o favor" aos meios de comunicação social: o tráfego trazido para os sites de notícias por redes como o Facebook e o X tinha sido drasticamente reduzido.

Quando um utilizador publicou um gráfico do relatório, Musk respondeu reconhecendo que o algoritmo do X foi concebido para otimizar o tempo que passamos na plataforma, pelo que os links não recebem "tanta atenção".

