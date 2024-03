Alemanha: automóveis elétricos cortam mil milhões de litros de combustíveis fósseis ano

A força da eletrificação do setor automóvel na Alemanha é medida também no consumo de combustíveis fósseis. Num ano, a frota alemã de automóveis elétricos reduz a procura destes combustíveis em mais de mil milhões de litros. Será um indício que o futuro sempre serão os elétricos?

Na Alemanha, a mobilidade elétrica tem seguido um caminho constante no sentido da sustentabilidade e da redução do impacto ambiental, constituindo um marco significativo no esforço de combate às alterações climáticas.

De acordo com dados recentes do Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), o número de automóveis 100% elétricos nas estradas alemãs atingiu cerca de 1,4 milhões. Esta evolução refletir não só uma mudança nas preferências dos consumidores, mas também um compromisso coletivo para com um futuro mais verde.

O impacto dos elétricos na Alemanha: redução do consumo de combustíveis fósseis

A crescente frota de veículos elétricos na Alemanha tem conseguido um impacto ambiental notável ao poupar cerca de 1,1 mil milhões de litros de combustíveis fósseis por ano.

Este valor, equivalente ao abastecimento de cerca de 7,4 milhões de automóveis a gasóleo e gasolina, realça a capacidade dos automóveis elétricos para diminuir a dependência de recursos não renováveis e combater a poluição.

Contribuição para a redução das emissões de CO2

A transição para a mobilidade elétrica não só reduz a procura de combustíveis fósseis, como também desempenha um papel crucial na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Estima-se que os automóveis elétricos na Alemanha contribuam para uma redução de aproximadamente 3,4 milhões de toneladas de CO2 por ano quando carregados com energia proveniente de fontes renováveis.

Mesmo tendo em conta o atual cabaz energético alemão, a redução de CO2 continua a ser significativa, com cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano. Este progresso sublinha a importância de uma infraestrutura de carregamento ecológica e o impacto positivo das energias renováveis no setor dos transportes.

O ano de 2023 registou um crescimento significativo na adoção de veículos elétricos, com 524.219 novos automóveis 100% elétricos registados na Alemanha. Cada um destes veículos não só representa um passo para a redução da pegada de carbono, como também contribui para a transformação do setor dos transportes no sentido de uma maior sustentabilidade.

Jens Michael Peters, Diretor de Energielösungen und Elektromobilität na E.On Alemanha, sublinha o papel dos condutores de automóveis elétricos nesta mudança, destacando o seu contributo para a mobilidade individual sem sacrificar a sustentabilidade.

A metodologia subjacente aos cálculos

Para calcular o impacto ambiental dos automóveis elétricos, a E.On baseou-se nos dados fornecidos pela KBA, incluindo o número total de veículos e as distâncias percorridas anualmente.

A comparação entre o consumo de combustível dos automóveis convencionais e a poupança gerada pelos automóveis elétricos baseou-se em dados do ADAC, que refletir a eficiência e o menor impacto ambiental destes últimos.