Internet móvel em Portugal: MEO, Vodafone e NOS, quem garante velocidades mais rápidas?

Os smartphones são hoje em dia uma das ferramentas mais usadas para aceder à Internet e pressupõem velocidades de acesso rápidas e estáveis. Uma nova análise veio avaliar a qualidade e as velocidades do acesso da Internet móvel em Portugal e responder à eterna pergunta: NOS, MEO ou Vodafone, quem garante as velocidades mais rápidas?

Internet móvel em Portugal: uma análise do estado

Na análise feita entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023 pela nPerf, a NOS (194 Mb/s) foi identificada como fornecendo as velocidades de download móvel mais rápidas em Portugal. As velocidades de download superiores a 25 Mb/s são classificadas como excelentes, possibilitando atividades como streaming de vídeo em 4K.

Numa comparação internacional, a velocidade média de download móvel colocou os operadores do nosso país em destaque face a outros países. Da análise feita, Portugal (139 Mb/s) superou a de países como a Alemanha (98 Mb/s), o Reino Unido (72 Mb/s) ou Espanha (70 Mb/s).

A NOS alcançou a melhor latência (29 ms) em Portugal. A latência descreve a capacidade de resposta da sua conexão. Claro que uma latência mais baixa se traduz em interação mais imediata com o conteúdo e é medida em milissegundos (ms) e entre 0-30 ms é considerado excelente, permitindo interação em tempo real.

MEO, Vodafone e NOS, quem garante velocidades mais rápidas?

MEO ofereceu a velocidade de upload mais rápida em Portugal (27 Mb/s). A velocidade de upload refere-se à rapidez com que pode enviar informações do dispositivo para o servidor nPerf. Velocidades de upload superiores a 10 Mb/s são classificadas como excelentes, permitindo que os assinantes carreguem facilmente vídeos em HD para a Internet.

NOS (87 %) e MEO (86 %) proporcionaram a melhor experiência de streaming móvel em Portugal. O objetivo do teste de streaming é medir a qualidade da visualização de vídeos na plataforma de streaming mais popular do mundo: o YouTube. Uma pontuação entre 75% e 100% indica streaming de vídeo suave.

O teste nPerf avalia a qualidade do streaming do YouTube conduzindo avaliações em três resoluções diferentes: 360p (definição padrão), 720p (HD) e 1080p (Full HD). A classificação geral é derivada de uma média desses três testes, garantindo uma medida abrangente do desempenho do streaming em vários níveis de qualidade de vídeo.

O 5G é já uma realidade para quase todos

Teste de navegação na Internet: NOS (64 %, equivalente a um tempo médio de carregamento de página de 3,6 segundos) e Vodafone (63 %), principais provedores de navegação na web em Portugal. Pontuações entre 50% e 75% são adequadas para navegação geral.

Numa altura em que o 5G é já uma realidade, os testes realizados focaram-se também nesta nova tecnologia. Em termos de resultados no 5G, os clientes NOS desfrutaram da maior velocidade média de download 5G (352 Mb/s) em Portugal.

Estas métricas mostram de forma clara o estado das redes dos operadores em Portugal. A NOS parece sair vencedora no plano das redes móveis, mas com a concorrência da MEO e da Vodafone muito próxima e com valores também muito similares em alguns campos. Nesta análise foram considerados 26 308 testes de conexões de Internet móvel no país.