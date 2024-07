Última hora: Listas de colocação de professores publicadas

Estão disponíveis para consulta as listas definitivas de admissão/ordenação, de exclusão, de colocação, de não colocação, de retirados e de desistências, do Concurso Interno e do concurso Externo para o ano escolar 2024/2025.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, tinha garantido que esta semana iriam estar disponíveis as listas de colocação de professores.

"Dando cumprimento ao estipulado no n.º 3 do art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, informam-se todos os interessados de que se encontram-se publicitadas na página da Direção-Geral da Administração Escolar (www.dgae.medu.pt) as listas definitivas de ordenação, de exclusão, de colocação e de não colocação, de Desistências e de Retirados do Concurso Interno e do Concurso Externo, abertos pelo Aviso n.º 6468-A/2024/2, de 25 de março", pode ler-se no comunicado.

Os candidatos agora colocados, no concurso interno e externo, estão obrigados a aceitar a colocação na aplicação informática do SIGRHE, no prazo de cinco dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publicitação das listas definitivas de colocação - do dia 12 de julho a 18 de julho de 2024, conforme estipulado pelo n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2023, de 8 de maio, conjugado com o capítulo XII, Parte III do Aviso n.º 6468-A/2024/2, de 25 de março, aviso de abertura do concurso. Pode saber mais aqui.

As listas podem ser obtida aqui.