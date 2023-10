A possibilidade de usar 2 contas no WhatsApp é algo que é pedido há muito tempo. Os utilizadores querem separar a sua atividade profissional com a pessoal e não tinham uma solução para tal. Esse cenário está agora muito mais próximo com o último anúncio feito pelo WhatsApp. Ter 2 contas na mesma app do mesmo smartphone está a chegar ao WhatsApp.

Depois de muito tempo de espera, o WhatsApp tem mais uma novidade importante e interessante para os seus utilizadores. Está a introduzir uma nova funcionalidade que permite ter duas contas do WhatsApp com sessão iniciada ao mesmo tempo.

Esta é uma funcionalidade muito útil, uma vez que permite trocar entre contas, por exemplo, entre a conta pessoal e de trabalho. Deixa de ser preciso terminar sessão, ter dois telemóveis ou ter receio de enviar uma mensagem na conta errada.

Para configurar uma segunda conta, o utilizador vai precisar de um segundo número de telemóvel e cartão SIM ou um telemóvel que aceite multi-SIM ou eSIM. Com esse requisito cumprido, bastará abrir as definições do WhatsApp, clicar na seta junto ao seu nome e, em seguida, em "Adicionar conta".

As contas vão funcionar de forma completamente separada e sem se misturarem de qualquer forma. Isso significa que o utilizador poderá controlar as suas definições de notificação e privacidade para cada conta, sem receio de estar a alterar definições e parâmetros nas duas contas ou onde não o quer fazer.

O WhatsApp recorda que os utilizadores devem sempre usar as versões oficiais das suas apps e não deve descarregar imitações ou versões falsas para conseguir ter acesso a mais contas no seu telemóvel. Destaca que as suas mensagens apenas estão seguras e privadas quando usa as versões oficiais do WhatsApp.

Este é um passo importante que o WhatsApp dá. Ao permitir 2 contas em cada dispositivo, garante aos utilizadores a possibilidade de alternarem entre as suas realidades e separar o que muitas vezes não era possível.