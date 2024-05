Falta de espaço no smartphone? O WhatsApp tem uma novidade que o vai ajudar imenso

Com todos os ficheiros que recebemos no dia a dia, é normal que os smartphones fiquem com o espaço ocupado e limitado. Estes ficheiros nem sempre são simples de encontrar e acabam de ficar permanentemente. O WhatsApp quer ajudar estes utilizadores e por isso tem uma novidade a ser preparada. Com esta mudança será muito mais simples ganhar espaço no seu smartphone.

Nem sempre é simples fazer a gestão do espaço num smartphone, seja ele Android ou iOS. Há muitos ficheiros que são guardados sem os utilizadores saberem onde ficam ou sequer se são necessários para mais tarde o sistema ou as apps funcionarem de forma perfeita.

O WhatsApp já oferece aos utilizadores uma forma de fazer a gestão dos ficheiros recebidos, conseguindo perceber que conversas são as mais usadas e de onde esses ficheiros acabam pro chegar. Essa solução recebe agora uma ajuda importante para ajudar ainda mais neste processo.

Falamos de um filtro que passa a estar presente na área dedicada ao espaço ocupado. Estes vão estar na zona inferior e vão permitir operar com os seguintes valores: todos, conversas e canais. Desta forma, por exemplo, os utilizadores podem verificar quais conversas que consomem mais espaço para libertar o maior espaço de armazenamento possível.

Por outro lado, esta nova função pode muito útil, especialmente no caso de canais comerciais que partilham conteúdos constantemente. Esta funcionalidade permitirá limpar tudo o que for recebido por estes canais, sendo assim uma forma simples de ganhar espaço num smartphone rapidamente.

Esta é ainda uma novidade em testes, mas que está já acessível a utilizadores do canal beta do WhatsApp, quer no Android, quer no iOS. Em breve, e depois de uma avaliação criteriosa, será certamente alargado a todos os utilizadores do WhatsApp, para os ajudar a gerir o espaço de armazenamento.

Esta é uma novidade simples, mas que certamente ajudará os utilizadores deste serviço de mensagens da Meta. Estes novos filtros permitem ficar-se nas conversas ou canais que estão a ocupar o espaço que pode ser ganho no smartphone, bastando para isso olhar melhor para o WhatsApp.