Telegram ultrapassa 950 milhões de utilizadores e vai lançar a sua loja de apps

O Telegram, a conhecida plataforma de mensagens, já atingiu os 950 milhões de utilizadores num só mês, um número mais notável para o Telegram se tivermos em conta que é um recorde na plataforma. Além disso, prepara-se para lançar a sua própria loja de aplicações, que permitirá alojar apps de forma semelhante a outras como o Google Play ou a Apple Store.

Telegram ultrapassa 950 milhões de utilizadores

Embora o Telegram seja uma aplicação que tem sofrido muito por estar na sombra do hegemónico WhatsApp em termos de utilização e difusão, tem conseguido crescer, de forma gradual, ao longo dos anos.

Com muita inovação - que a concorrência copiou inúmeras vezes - e feedback, a plataforma continua a crescer. Isto apesar de ter uma concorrência muito forte no seu segmento. O próprio Pavel Durov destaca através do Telegram o facto de ter atingido os 950 milhões de utilizadores ativos num único mês.

Este aumento é bastante notável tendo em conta que na primavera os números rondavam os 900 milhões. Mostra uma tendência positiva na aplicação para o resto de 2024. Há um ano, de facto, a plataforma contava com 800 milhões de utilizadores ativos.

Serviço de mensagens lançará a sua loja de apps

Numa outra publicação, Durov afirmou que este mês o Telegram incluirá uma “mini loja de aplicações”. Além disso, quer criar um motor de pesquisa na aplicação com suporte para Web3, e esforçar-se-á por amenizar burlas e fraudes através da sua aplicação no campo das criptomoedas. Este é um espaço que o Telegram tem explorado vigorosamente nos últimos tempos.

Da mesma forma, o Telegram continuará a defender um formato descentralizado. Afirma ainda que permitirá que as várias marcas que utilizam a sua loja de apps se liguem a lojas de terceiros para exibir o seu conteúdo.

O Telegram continua a mostrar-se uma plataforma comprometida com a transparência e a descentralização digital, apesar de, neste período, ainda não ter conseguido reverter as suas perdas.