Vitória de Trump faz disparar a Bitcoin! Saiba quanto vale…

A vitória de Trump ainda não está totalmente certa, mas o New York Times dá uma probabilidade de 95% de tal acontecer. Os mercados começam a agitar-se e a valorização da Bitcoin já disparou.

Bitcoin ultrapassou os 75 mil dólares

A Bitcoin ultrapassou 75 mil dólares atingindo um novo recorde. Os dados são da plataforma CoinMarketCap e são o reflexo do "apoio" de Trump às criptomoedas, em especial à Bitcoin.

De relembrar que nos seus discursos Trump chegou mesmo a dizer que os EUA seriam a superpotência de Bitcoin do mundo e que os EUA seriam a “capital cripto do planeta”. Discurso diferente de 2021 onde Trump referia que as criptomoedas, em especial a Bitcoin, poderia competir com o dólar.

No momento da escrita deste artigo, a Bitcoin está a ser negociada a 73.74 dólares, uma enorme subida face aos números de ontem.