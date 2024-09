Professores têm de devolver cartões SIM e hotspots…

De acordo com informações recentes, as escolas estão a receber instruções para que sejam recolhidos os cartões SIM e hotspots que foram atribuídos aos professores e à maioria dos alunos nos kit tecnológicos.

Professores poderão sempre utilizar os cartões e hotspots... das salas

Segundo o Jornal de Notícias, as Escolas receberam orientações para pedir a devolução dos equipamentos que permitem o acesso à Internet. Os Diretores alertam para avarias e falta de computadores que podem pôr em causa provas digitais.

De acordo com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP)...

Querem ensino digital, mas vão retirar acesso à maioria. Temos de ter condições de trabalho. A decisão deve ser revertida

O JN questionou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação que referiu que “os professores poderão sempre utilizar os cartões e hotspots que vão ser disponibilizados para as salas”.

Filinto Lima afirma, no entanto, que há várias escolas com computadores avariados e que não há técnicos nem verbas para os arranjar. As avarias e as falhas na rede das escolas foram das principais queixas dos diretores no ano letivo passado, segundo revela a Fenprof.