Análise revela que o iPhone 16 é o smartphone menos popular da Apple em 5 anos

A Apple tem estado no foco da atenção graças ao iPhone 16. Este tem sido o tema principal, mas agora há quem afirme que algo não está bem com este modelo. Uma análise dos prazos de entrega mostram que estes é o mais curto de qualquer iPhone lançado nos últimos cinco anos, indicando que a procura pelos telefones com IA da Apple está lenta.

A empresa de serviços financeiros Morgan Stanley realizou uma pesquisa sobre os prazos de entrega e descobriu que o entusiasmo pelo mais recente dispositivo da Apple é muito menor do que pelos seus antecessores. A empresa acredita que a procura pelos novos telefones é menor do que antes, de acordo com uma mensagem aos investidores vista.

Veja como os prazos de entrega da família iPhone 16 se comparam com os do iPhone 15:

iPhone 16 Pro Max : 25,5 dias (contra 43,5 dias em 2023)

: 25,5 dias (contra 43,5 dias em 2023) iPhone 16 Pro : 18,5 dias (contra 32,5 em 2023)

: 18,5 dias (contra 32,5 em 2023) iPhone 16 : 9 dias (vs 14 em 2023)

: 9 dias (vs 14 em 2023) iPhone 16 Plus: 7,9 dias (contra 13,9 em 2023)

O prazo médio de entrega da série iPhone 16 é de 14 dias, o tempo de espera mais curto dos últimos cinco anos. O Morgan Stanley vê 50 por cento de hipóteses de a Apple reduzir os pedidos de fornecimento, mas também alerta que os prazos de entrega não são a medida mais preditiva do desempenho durante os primeiros dias de um produto.

A Morgan Stanley também forneceu mais informações sobre o lançamento mais recente, alegando que os primeiros compradores atualizam porque os seus telefones antigos precisavam de atualização ou porque queriam uma câmara melhor e uma maior duração da bateria. A IA não parece estar a influenciar fortemente as decisões de compra atualmente, mas isso pode ocorrer porque o Apple Intelligence está atualmente disponível em versão beta.

Vários sinais, desde a fraca procura de pré-encomendas até aos descontos antecipados para os funcionários, sugerem que o iPhone 16 passa por dificuldades. Embora também tenha havido alguns relatórios promissores, as observações da Morgan Stanley acrescentaram mais peso às que afirmam que os telefones não começaram bem.

Historicamente, os prazos de entrega têm provado ser uma ferramenta fiável para avaliar a procura, e os prazos de entrega mais curtos apontam frequentemente para um lançamento abaixo do esperado.