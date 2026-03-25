Botija Solidária: afinal quem pode beneficiar? Saiba o valor do apoio

O programa Botija Solidária é um apoio social extraordinário criado pelo Governo português para ajudar famílias vulneráveis na compra de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado (botijas de gás usadas para cozinhar ou aquecer água em casas sem gás canalizado).

Este programa é financiado pelo Fundo Ambiental e operacionalizado em parceria com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e as juntas de freguesia onde os pedidos são feitos.

Botija Solidária: Quem tem direito a este apoio?

1. Consumidores domésticos com Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)

Ou seja, famílias que já recebem a tarifa social na eletricidade.

2. Agregados familiares com prestações sociais mínimas

Se pelo menos um membro do agregado familiar recebe uma das seguintes prestações, o apoio também é elegível: Complemento solidário para idosos Rendimento Social de Inserção (RSI) Pensão social de invalidez Complemento da prestação social para a inclusão Pensão social de velhice Subsídio social de desemprego



Neste segundo caso, não é obrigatório ter a TSEE. Basta que um dos membros do agregado receba uma das prestações acima para poder receber o apoio.

Qual é o valor do apoio?

O programa tem um valor base por botija de gás:

Valor normal : ~15 € por botija de gás.

: ~15 € por botija de gás. Valor excecional até junho de 2026: 25 € por botija. Este aumento foi anunciado pelo Governo como resposta à subida dos preços do gás e aplica‑se durante três meses (abril, maio e junho de 2026).

Ou seja, durante este período temporário, os beneficiários podem receber 25 € por cada botija comprada. Cada beneficiário pode pedir o apoio por até 2 botijas por mês. Existe um teto anual de botijas reembolsáveis (normalmente 12 botijas por ano).

Para receber o reembolso, normalmente tem de: