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Botija Solidária: afinal quem pode beneficiar? Saiba o valor do apoio

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Autor: Pedro Pinto

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  1. guilherme says:
    25 de Março de 2026 às 09:18

    O governo é uma piada nesta matéria, já há anos que comprar uma botija em Portugal é equivalente a 2 em Espanha pelo mesmo valor.

    Responder
  2. says:
    25 de Março de 2026 às 09:23

    Sinceramente, já estou a ficar farto desta treta de energia solidária, botija solidária e o raio que o parta. Se está caro, está caro para todos e baixem é os impostos e as taxas para todos!! Não compensa trabalhar e tentar fazer pela vida. Vale mais viver de pedinchice e malandragem. Os apoios sociais devem ser temporários e já é mais que tempo de acabarmos com os crónicos que não querem é fazer pela vida. Mas têm tudo. Subsídios, rendas, energia social, vales de supermercado… e depois andam de iPhones e unhas em gel feitas todas as semanas…
    O governo tem é de baixar os impostos (que já eram absurdamente altos antes) e por a autoridade da concorrência a verdadeiramente investigar os preços que são iguais (ou coincidentemente “parecidos”) em quase todo o lado. Não me venham com tretas. Se o posto low cost ou o supermercado ali de baixo consegue preços de quase 30 cêntimos por litro abaixo das galps da vida, alguma coisa não está bem. Os combustíveis são os mesmos, saem das mesmas refinarias e diria eu que as grandes petrolíferas (que em alguns casos estão “ligadas” às refinarias) até conseguem negociar preços melhores pelo volume de negócios que têm. E não me venham com os aditivos, que a diferença também existe nos simples. O petróleo aumentou e no dia seguinte já estavam a subir os preços no gás e dos combustíveis aos clientes, como se tivessem comprado petróleo no Irão de manhã para vender à tarde no posto de carcavelos.

    Responder

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