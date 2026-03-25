Botija Solidária: afinal quem pode beneficiar? Saiba o valor do apoio
O programa Botija Solidária é um apoio social extraordinário criado pelo Governo português para ajudar famílias vulneráveis na compra de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado (botijas de gás usadas para cozinhar ou aquecer água em casas sem gás canalizado).
Este programa é financiado pelo Fundo Ambiental e operacionalizado em parceria com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e as juntas de freguesia onde os pedidos são feitos.
Botija Solidária: Quem tem direito a este apoio?
1. Consumidores domésticos com Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)
- Ou seja, famílias que já recebem a tarifa social na eletricidade.
2. Agregados familiares com prestações sociais mínimas
- Se pelo menos um membro do agregado familiar recebe uma das seguintes prestações, o apoio também é elegível:
- Complemento solidário para idosos
- Rendimento Social de Inserção (RSI)
- Pensão social de invalidez
- Complemento da prestação social para a inclusão
- Pensão social de velhice
- Subsídio social de desemprego
Neste segundo caso, não é obrigatório ter a TSEE. Basta que um dos membros do agregado receba uma das prestações acima para poder receber o apoio.
Qual é o valor do apoio?
O programa tem um valor base por botija de gás:
- Valor normal: ~15 € por botija de gás.
- Valor excecional até junho de 2026: 25 € por botija. Este aumento foi anunciado pelo Governo como resposta à subida dos preços do gás e aplica‑se durante três meses (abril, maio e junho de 2026).
Ou seja, durante este período temporário, os beneficiários podem receber 25 € por cada botija comprada. Cada beneficiário pode pedir o apoio por até 2 botijas por mês. Existe um teto anual de botijas reembolsáveis (normalmente 12 botijas por ano).
Para receber o reembolso, normalmente tem de:
- Comprar a botija de gás e pedir a fatura com o número de contribuinte (NIF).
- Dirigir‑se à Junta de Freguesia ou União de Freguesias aderente ao programa.
- Apresentar documentação como fatura da botija, identificação e comprovativo da TSEE ou de prestações sociais.
O governo é uma piada nesta matéria, já há anos que comprar uma botija em Portugal é equivalente a 2 em Espanha pelo mesmo valor.
Sinceramente, já estou a ficar farto desta treta de energia solidária, botija solidária e o raio que o parta. Se está caro, está caro para todos e baixem é os impostos e as taxas para todos!! Não compensa trabalhar e tentar fazer pela vida. Vale mais viver de pedinchice e malandragem. Os apoios sociais devem ser temporários e já é mais que tempo de acabarmos com os crónicos que não querem é fazer pela vida. Mas têm tudo. Subsídios, rendas, energia social, vales de supermercado… e depois andam de iPhones e unhas em gel feitas todas as semanas…
O governo tem é de baixar os impostos (que já eram absurdamente altos antes) e por a autoridade da concorrência a verdadeiramente investigar os preços que são iguais (ou coincidentemente “parecidos”) em quase todo o lado. Não me venham com tretas. Se o posto low cost ou o supermercado ali de baixo consegue preços de quase 30 cêntimos por litro abaixo das galps da vida, alguma coisa não está bem. Os combustíveis são os mesmos, saem das mesmas refinarias e diria eu que as grandes petrolíferas (que em alguns casos estão “ligadas” às refinarias) até conseguem negociar preços melhores pelo volume de negócios que têm. E não me venham com os aditivos, que a diferença também existe nos simples. O petróleo aumentou e no dia seguinte já estavam a subir os preços no gás e dos combustíveis aos clientes, como se tivessem comprado petróleo no Irão de manhã para vender à tarde no posto de carcavelos.