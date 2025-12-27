Hoje na História dos Computadores: Netscape, o navegador que mudou a Internet para sempre
Durante a década de 1990, a Web ainda dava os primeiros passos. Foi neste contexto que surgiu um nome que marcou uma geração e ajudou a definir a Internet moderna: o Netscape.
As origens do Netscape
O Netscape nasceu em 1994, pela mão da Netscape Communications, fundada por Marc Andreessen, um dos criadores do navegador Mosaic.
A ideia era simples, mas ambiciosa: criar um browser rápido, acessível e capaz de levar a World Wide Web ao grande público.
Poucos meses depois, surgia o Netscape Navigator, que rapidamente se tornou dominante. Em meados dos anos 90, mais de 80% dos utilizadores de Internet navegavam com o Netscape.
O impacto tecnológico
O Netscape foi pioneiro em várias áreas que hoje damos como garantidas. Introduziu o suporte para JavaScript, cookies, frames e ajudou a popularizar o SSL, fundamental para a navegação segura e para o comércio eletrónico.
Mais do que um navegador, o Netscape foi um motor de inovação. Muitas das bases técnicas da Web moderna nasceram ou ganharam escala graças a este software.
A guerra dos browsers
O sucesso do Netscape não passou despercebido à Microsoft. Em 1995, surge o Internet Explorer, integrado no Windows e distribuído gratuitamente. Esta estratégia revelou-se decisiva.
A chamada “guerra dos browsers” foi intensa. O Internet Explorer ganhou quota de mercado rapidamente, enquanto o Netscape lutava para acompanhar um concorrente com enorme vantagem de distribuição.
A compra pela AOL e o declínio
Em 1999, o Netscape é adquirido pela AOL, num negócio avaliado em cerca de 10 mil milhões de dólares. A integração revelou-se problemática e o desenvolvimento do navegador perdeu ritmo.
Apesar de uma tentativa de renovação com código aberto, que daria origem ao projeto Mozilla, o Netscape foi perdendo relevância. Em 2008, a AOL anunciou oficialmente o fim do navegador.
O legado do Netscape
Embora tenha desaparecido, o impacto deste browser é profundo. Do seu código nasceu o Mozilla Firefox e, de forma indireta, muitos dos browsers atuais.
Mais importante ainda, o Netscape mostrou que a Internet podia ser aberta, acessível e inovadora.
Sem o Netscape, a Web como a conhecemos hoje teria sido, muito provavelmente, bem diferente.