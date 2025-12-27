Hoje na História dos Computadores: Netscape, o navegador que mudou a Internet para sempre

Durante a década de 1990, a Web ainda dava os primeiros passos. Foi neste contexto que surgiu um nome que marcou uma geração e ajudou a definir a Internet moderna: o Netscape.

As origens do Netscape

O Netscape nasceu em 1994, pela mão da Netscape Communications, fundada por Marc Andreessen, um dos criadores do navegador Mosaic.

A ideia era simples, mas ambiciosa: criar um browser rápido, acessível e capaz de levar a World Wide Web ao grande público.

Poucos meses depois, surgia o Netscape Navigator, que rapidamente se tornou dominante. Em meados dos anos 90, mais de 80% dos utilizadores de Internet navegavam com o Netscape.

O impacto tecnológico

O Netscape foi pioneiro em várias áreas que hoje damos como garantidas. Introduziu o suporte para JavaScript, cookies, frames e ajudou a popularizar o SSL, fundamental para a navegação segura e para o comércio eletrónico.

Mais do que um navegador, o Netscape foi um motor de inovação. Muitas das bases técnicas da Web moderna nasceram ou ganharam escala graças a este software.

A guerra dos browsers

O sucesso do Netscape não passou despercebido à Microsoft. Em 1995, surge o Internet Explorer, integrado no Windows e distribuído gratuitamente. Esta estratégia revelou-se decisiva.

A chamada “guerra dos browsers” foi intensa. O Internet Explorer ganhou quota de mercado rapidamente, enquanto o Netscape lutava para acompanhar um concorrente com enorme vantagem de distribuição.

A compra pela AOL e o declínio

Em 1999, o Netscape é adquirido pela AOL, num negócio avaliado em cerca de 10 mil milhões de dólares. A integração revelou-se problemática e o desenvolvimento do navegador perdeu ritmo.

Apesar de uma tentativa de renovação com código aberto, que daria origem ao projeto Mozilla, o Netscape foi perdendo relevância. Em 2008, a AOL anunciou oficialmente o fim do navegador.

O legado do Netscape

Embora tenha desaparecido, o impacto deste browser é profundo. Do seu código nasceu o Mozilla Firefox e, de forma indireta, muitos dos browsers atuais.

Mais importante ainda, o Netscape mostrou que a Internet podia ser aberta, acessível e inovadora.

Sem o Netscape, a Web como a conhecemos hoje teria sido, muito provavelmente, bem diferente.