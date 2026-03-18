Governo sobe apoio à botija de gás e gasóleo profissional! Saiba quanto

Com os preços da energia novamente sob pressão, o Governo decidiu reforçar o apoio às famílias desta vez na compra da botija de gás. Além disso, há também medidas a pensar no setor dos transportes.

Botija de gás: apoio sobe para os 25 euros

O Governo decidiu aumentar o apoio para 25 euros por botija, durante os próximos três meses, numa tentativa de aliviar o impacto dos custos energéticos nas famílias mais vulneráveis. Até agora, o valor estava fixado nos 15 euros, no âmbito do programa “Botija de Gás Solidária”.

A subida é temporária e surge como resposta direta ao aumento dos preços da energia. A ideia é dar algum fôlego imediato às famílias que dependem do gás engarrafado, algo ainda muito comum em Portugal, sobretudo fora dos grandes centros urbanos.

Além deste reforço, há também medidas a pensar no setor dos transportes. Está previsto um apoio ao gasóleo profissional, com um reembolso por litro, para ajudar empresas a lidar com o aumento dos custos operacionais. Relatiavmente a este mecanismo extraordinário e adicional, haverá um reembolso de 10 cêntimos por litro, até 15 mil litros por veículo, também para os próximos três meses.

Luis Montenegro referiu que “No futuro, atualizaremos na medida do necessário as respostas do Estado, se constatarmos que há efeitos estruturais na evolução da situação”.