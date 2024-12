O WhatsApp apresenta novas formas de partilhar os canais dos utilizadores

Com atualizações constantes, o WhatsApp tem melhorado a sua oferta em várias áreas. São opções que se tornam essenciais para os utilizadores e que mostram novas formas de usar este serviço de mensagens. A mais recente proposta quer trazer ao WhatsApp novas formas de partilhar os canais dos utilizadores, recorrendo apenas a um código QR.

O WhatsApp começou a testar uma funcionalidade para melhorar a experiência de partilha e descoberta de canais na sua plataforma de mensagens instantâneas. A funcionalidade facilita a visualização e o acompanhamento de novos canais no WhatsApp com a ajuda de códigos QR. A funcionalidade está agora disponível para quem usa o WhatsApp beta para iOS v24.24.10.76 e o ​​​​WhatsApp beta para Android v2.24.25.7.

Esta funcionalidade permite que os administradores de canais gerem códigos QR para os seus canais nas opções de partilha no ecrã de informações do canal. O utilizador final precisa apenas de digitalizar o código para visualizar e seguir o canal.

O WhatsApp introduziu a funcionalidade Canais no ano passado como um instrumento para os administradores terem uma comunicação unidirecional com o seu público. A empresa tem adicionado mais opções desde então, e a funcionalidade de código QR do canal está em desenvolvimento pelo menos desde outubro.

Os canais WhatsApp podem ser utilizados para partilhar atualizações sobre um determinado tema ou como meio para as empresas partilharem negócios, ofertas ou alertas futuros. Os códigos QR do canal podem ser impressos em materiais de marketing ou mostrados em eventos para partilhar informações importantes com os participantes.

Para referência, o WhatsApp permite-lhe partilhar o código QR da sua conta, que outras pessoas podem digitalizar para o adicionar como contacto. Por falar em partilha, a aplicação de mensagens instantâneas também testa a possibilidade de adicionar mensagens personalizadas ao conteúdo encaminhado ao partilhá-lo com outras pessoas.

Espera-se que o WhatsApp adapte uma funcionalidade do Instagram que permite criar desafios interativos nas atualizações de estado. Além disso, testa um novo tema no Android, a capacidade de excluir filtros de conversas predefinidos e uma funcionalidade anti-spam que permite cancelar a subscrição de determinadas mensagens.