Indonésia: Apple oferece $10 milhões ao governo para que iPhones não sejam proibidos

Há algumas semanas, o governo indonésio tomou uma posição contra o mais recente dispositivo emblemático da Apple, o iPhone 16, bloqueando a sua venda e utilização devido a um objetivo de investimento não cumprido que a Apple tinha prometido. Agora, parece que a Apple está a tentar resolver as coisas. Será que 10 milhões resolvem?

Apple quer desbloquear vendas do iPhone 16 na Indonésia

De acordo com o South China Morning Post (SCMP), a Apple está agora a discutir um plano de investimento de 10 milhões de dólares (cerca de 157 mil milhões de rupias indonésias ou aproximadamente a 9,4 milhões de euros) para levantar a proibição. Há rumores de que parte deste dinheiro seria destinado a uma nova fábrica em Bandung, Jacarta, em parceria com os seus fornecedores.

Não se sabe se isso será suficiente para recuperar a aprovação da Indonésia, mas os líderes do país ainda estão a decidir.

Google levou pela mesma medida

A Apple não está sozinha nesta situação difícil - a Google também foi afetada. As regras da Indonésia exigem que os smartphones e tablets cumpram um padrão de “40% de conteúdo local”, que os telefones Google Pixel também não cumpriram, levando a uma proibição semelhante. No entanto, enquanto a Google parece estar a manter-se em silêncio, a Apple está em alta velocidade.

Perder este mercado poderia atingir a Apple mais do que a Google, uma vez que tem uma presença de marca maior.

Esta pressão sobre as empresas estrangeiras para que invistam localmente não é nova. O Presidente Prabowo Subianto está a dar continuidade ao esforço do anterior governo para impulsionar a produção local, estabelecendo requisitos elevados para as marcas internacionais. No entanto, o SCMP adverte que esta abordagem de proibir primeiro e investir depois pode assustar as empresas em vez de as encorajar.

No início deste ano, a Indonésia tentou algo semelhante, limitando as importações de certos artigos, como os pneus, para que as marcas estrangeiras investissem mais localmente. Mas esta medida não agradou a empresas como a LG Electronics, que afirmou que as restrições dificultavam o fabrico de produtos como máquinas de lavar roupa e televisores.

Apesar destes esforços, a indústria transformadora local da Indonésia tem vindo a diminuir ao longo do tempo - a sua quota na economia caiu de 21,1% em 2014 para 18,7% no ano passado. Só o tempo dirá se estas estratégias ajudam ou prejudicam.