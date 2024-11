Quando chegará o smartphone da Tesla? Elon Musk revelou tudo

A ideia de a Tesla criar um smartphone não é nova. Já por várias vezes os rumores e até as (supostas) certezas surgiram na Internet, sem que nunca se tornassem realidade. Agora, e num movimento oposto, Elon Musk veio a público revelar que este smartphone não existe, mas deixou claro o que o levaria a criar essa proposta.

Quando surgirá o smartphone da Tesla?

Elon Musk deu uma resposta clara às afirmações sobre os smartphones Tesla que têm sido feitas frequentemente recentemente. Numa entrevista ao famoso apresentador de podcasts Joe Rogan, Elon Musk revelou que a Tesla tem realmente potencial para produzir um telefone, mas que esta ideia não é uma prioridade.

Na entrevista que deu, Elon Musk fez declarações sobre este tema. Nas suas palavras, revelou que “podemos produzir um telefone porque a infraestrutura da Tesla é baseada num sistema operativo baseado em Linux. Isto permite-nos produzir um telefone único”. Acrescentou ainda que não querem dar o passo no sentido de criar essa proposta.

As palavras de Elon Musk continuam e mostram claramente onde poderá ter de intervir. Revelou que "se a Apple ou a Google fizerem algo realmente mau, como começar a controlar estritamente as lojas de aplicações, então talvez pensemos nisso”. Claro que as declarações de Elon Musk atraíram a atenção de todos, pelas suas referências à Apple e à Google.

Elon Musk revelou mais sobre este telefone

O homem forte da Tesla, fez declarações fortes no seu estilo único, criticou o poder de controlo dos dois gigantes tecnológicos. Sugeriu que uma medida para limitar o ecossistema de aplicações poderia restringir a liberdade dos utilizadores. Numa situação destas, o surgir de um novo dispositivo da Tesla no mercado poderá proteger a liberdade dos utilizadores. Assim, mesmo falando da produção de um smartphone, o principal objetivo seria é oferecer uma alternativa a um sistema de controlo forte.

Elon Musk já manifestou interesse em interfaces cérebro-computador (BCI) em vez de smartphones. Estes dispositivos serão o foco do mundo da tecnologia no futuro e os seus investimentos em projetos como a Neuralink fazem parte da sua visão. Acredita que os dispositivos alimentados por sinais cerebrais vão mudar completamente como as pessoas interagem com a tecnologia no futuro.

“Todos os anos, os fabricantes de telefones oferecem dispositivos um pouco mais finos, um pouco mais brilhantes, mas esse não é um passo revolucionário”, disse Elon Musk. Acredita que as pessoas tornarão as suas vidas mais fáceis com uma tecnologia muito mais avançada do que os dispositivos atuais. Por mais entusiasmante que seja a perspetiva de a Tesla produzir um telefone, Elon Musk deixou claro que só considerariam a ideia se surgisse uma situação muito específica.