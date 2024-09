DIGI: 2 cartões, fibra e 3 meses de fidelização por 25 euros?

Apesar de muito se falar na operadora romena DiGi, a verdade é que ainda nada se sabe quanto começará a operar em Portugal. A empresa está numa fase de pré-arranque e a recrutar. E preços?

Digi iniciou a fase de pré-lançamento...

De acordo com o ECO, a Digi iniciou a fase de pré-lançamento com a inauguração de um stand no centro comercial Alegro Sintra. No entanto, nada mais se sabe para o nosso país. Apesar de não existirem ainda preços oficiais, em Espanha a operadora tem já valores bem definidos.

Para 2 cartões (5G), fibra e a obrigação de 3 meses de fidelização a Digi cobra 35 euros. Um preço muito interessante, comparativamente às ofertas nacionais. Mas calma, este é o preço que se paga em Espanha para quem viva numa zona sem infraestrutura Digi. Se a habitação estiver localizada numa zona com cobertura de fibra Digi, paga apenas 25 euros e a velocidade da internet sobe dos 300 Mbps para os 500 Mbps. De relembrar que em Portugal normalmente o período de fidelização é de 2 anos.

Em Portugal, um serviço idêntico (apesar de ser difícil comparar neste momento) pode rondar os 60 ou 70 euros, com TV, fibra ótica de 1Gbps e os cartões podem ir até aos 40 GB de tráfego. Ainda não se sabe ao certo como será o serviço de TV da Digi.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.