Digi está com dificuldades na entrada em Portugal. O que se passa?

Como já se sabe, Portugal tem uma nova operadora, a romena Digi. A operadora ainda não está no mercado e nos últimos tempos têm sido relatadas algumas dificuldades na entrada em Portugal. Afinal, o que se passa?

DIGI pode avançar com infraestrutura própria...

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.

O Pplware tem informado de algumas novidades, como, por exemplo, o facto da operadora não pretender obrigar a fidelizações de dois anos para os clientes.

Segundo revela o Jornal de Negócios, a Digi tem relatado dificuldades na entrada em Portugal. A operadora ainda não fechou acordo com nenhuma das três grandes operadoras em Portugal para roaming nacional. Segundo revela a Digi, as ofertas que recebeu não são "satisfatórias". Ainda segundo o jornal, a Anacom está a monitorizar as dificuldades da Digi e não exclui atuar se for preciso.

De relembrar que as regras de roaming nacional, implementadas no âmbito do leilão do 5G, realizado entre 2020 e 2021, obrigam as operadoras estabelecidas — MEO, NOS e Vodafone — a firmar acordos com novos concorrentes para disponibilizar o uso da sua rede móvel por um período de 10 anos, extensível.

Face ao cenário, o CEO da Digi indicou que a empresa poderá mesmo avançar com a sua oferta móvel investindo em infraestrutura própria.