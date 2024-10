A personalização máxima das conversas do WhatsApp também já chegou ao Android

A equipa de programadores da Meta prepara novidades importantes para o WhatsApp. Desta vez focam-se na capacidade de personalização e em mudar completamente as conversas. Esta novidade já foi vista em testes no iOS, mas agora ganha o mesmo espaço no Android. Descubra o que poderá fazer no WhatsApp em breve.

Os temas do WhatsApp não demoraram muito tempo a chegar ao Android. Há poucos dias foi revelada a chegada desta nova forma de personalização ao iOS. Agora, e como é reportado, sabe-se que a integração destes novos temas na versão Android.

Os novos temas do WhatsApp para Android surgiram na versão beta 2.23.21.34 desta app. Esta versão beta está na Google Play Store e todos os utilizadores deste programa de desenvolvimento poderão aceder ao mesmo. Ao instalá-lo, será encontrada uma série de mudanças de personalização. Estas traduzem-se em 22 novos temas com 20 cores à escolha que servirão como papel de parede e destaque nas conversas.

Estes novos temas são compatíveis com grupos e conversas entre dois utilizadores. Ao escolher uma cor esta será aplicada aos dois modos de conversação, podendo o utilizador também escolher a cor de destaque para personalizar completamente como a aplicação é apresentada.

A acompanhar os novos temas, foram também integrados papéis de parede personalizados. O WhatsApp parece querer que exista o maior número de opções de personalização para terem uma experiência individualizada. Estes não são obrigatórios e quem decidir alterá-los poderá fazê-lo. Toda a personalização é feita na aplicação do dispositivo e, por isso, não afeta a personalização do outro utilizador.

Embora se saiba que a personalização chegou ao Android, apenas um pequeno número de utilizadores pode tirar partido dela. A Meta lançou esta novidade a um pequeno grupo com o objetivo de recolher informação sobre o seu funcionamento e as expectativas dos utilizadores. Terá de se esperar para saber se esta personalização chega à versão estável da aplicação. É provável que nas próximas semanas isso aconteça.

O WhatsApp está a fazer um esforço grande para mudar. A chegada de novos filtros para as videochamadas e uma melhor personalização são apenas os primeiros passos. Assim, importa acompanhar esta aplicação de perto para conhecer o que está reservado para os próximos tempos.