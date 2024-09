Microsoft traz duas novas ferramentas essenciais ao conhecido PowerToys do Windows

Foi uma surpresa muito positiva a abordagem que a Microsoft tomou com os novos PowerToys. Este conjunto de ferramentas muda completamente o Windows, ao dar ao utilizador novas opções que agilizam a utilização do sistema. Agora, surgem duas novas ferramentas que seguem esta filosofia única dos PowerToys.

Microsoft traz duas ferramentas aos PowerToys do Windows

A Microsoft está a adicionar duas novas funcionalidades à ferramenta PowerToys que oferece aos utilizadores do Windows 10 e Windows 11. Falamos do Menu de ações de ficheiros e do New+. Estas duas opções adicionais facilitarão a gestão de ficheiros e acelerarão o fluxo de trabalho.

O que oferecem exatamente estes dois recursos e o que farão por nós?

O Menu de ações de ficheiros, adicionado ao Powertoys, é uma funcionalidade de menu do botão direito que permite realizar operações rápidas e eficientes nos ficheiros. Por exemplo, pode clicar com o botão direito do rato num ficheiro para criar uma hash, copiar e mover ficheiros rapidamente ou colá-los na área de transferência.

Além disso, ao criar novas pastas, pode ajustar as definições de cor e estilo para enfatizar o aspeto dessas pastas. Em suma, as suas operações diárias com ficheiros tornam-se muito mais rápidas sem a necessidade de lidar com outros menus. Esta funcionalidade é especialmente importante para os utilizadores que lidam com a gestão de ficheiros com frequência, ao economizar tempo.

Outro menu adicionado à ferramenta Powertoys é a opção New+, que permite encontrar facilmente uma ação pretendida com novos modelos de ficheiros e pastas adicionados ao menu do botão direito do rato. Por exemplo, poderá criar modelos personalizados como “Novo Ficheiro de Projeto” ou “Lista de Trabalho Diário” e aceder a esses modelos com um único clique.

Desta forma, não perderá tempo a criar sempre a mesma configuração de ficheiro ou pasta. Esta funcionalidade proporcionará uma grande comodidade principalmente para o mundo empresarial e facilitará o trabalho de quem trabalha em frente ao PC.

Em suma, com estas duas novidades adicionadas pela Microsoft aos PowerToys, os utilizadores poderão utilizar o tempo que passam em frente ao computador de forma mais eficiente.