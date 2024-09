Rascunhos no WhatsApp vão ajudar a saber que conversas ainda tem por responder

A interface do WhatsApp tem recebido muitas mudanças ao longo dos últimos meses.Os programadores querem torná-la mais eficiente e, principalmente, mais organizada e útil para todos. Agora, o WhatsApp vai pegar numa funcionalidade que já oferece e torná-la ainda mais visível. Falamos dos rascunhos das conversas que têm novidades.

Em breve a versão iOS do WhatsApp implementará a opção de ter os rascunhos visíveis. A plataforma de mensagens já guarda as mensagens que estão a ser escritas, mas não as mostra na pré-visualização nem as coloca no topo do separador de conversas para indicar que ainda deve ser respondida. Isso mudará com a novidade, que já está a chegar à versão beta do iPhone.

Atualmente, quando o utilizador escreve uma mensagem no WhatsApp e não a envia, esta permanece guardada. Se sair da conversa e depois voltar, esta estará guardada exatamente como foi deixada, sem ser apagada ou alterada pelo WhatsApp.

Tal como revelado pelo WABetaInfo, a novidade será que a mensagem continuará guardada como antes, mas será indico que existe um rascunho no separador de conversas. Isto significa que, onde todas as conversas são apresentadas, aparecerá o rótulo “Rascunho” e, logo à frente, a mensagem que foi deixada semi-escrita.

Além disso, as conversas com rascunhos serão colocadas no topo do menu de conversas. Serão organizados cronologicamente de cima para baixo, do rascunho mais recente ao mais antigo. Parece um pormenor menor, mas permitirá não perder de vista as conversas que ainda estão por responder.

Esta função já está disponível na versão desktop do WhatsApp desde 2023. Atualmente está a ser desenvolvida para a versão iOS, embora provavelmente acabe também por chegar à versão Android. Sabe-se que alguns testadores beta do 24.18.10.72 beta já o podem utilizar.

Ainda assim, não se sabe embora não se sabe exatamente quando chegará aos utilizadores finais desta app. Por agora fica limitada aos utilizadores das versões de testes do WhatsApp, para ser avaliada e experimentada e, caos existam, serem corrigidos os erros detetados.