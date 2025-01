Que marca de smartphones mais cresceu em 2024? Apple, Samsung e Xiaomi na corrida!

O mercado de smartphones está ao rubro. Marcas como a Apple, Samsung e outras procuram ocupar o primeiro lugar das vendas e crescer mais que todas as outras. Com o fim de 2024, surge agora uma imagem clara do que foi o último ano. Desta vez, Apple, Samsung e Xiaomi estavam na corrida. Descubra quem tem este título!

Como costuma acontecer no início de cada ano, a empresa de análise de mercado Counterpoint Research publicou um relatório com dados de vendas de smartphones ao longo de 2024. A principal conclusão retirada desta análise é que a marca de smartphones que mais cresceu no planeta no ano passado não é nem Samsung, nem Apple, mas sim uma bem conhecida que vem da China.

Em termos gerais, o relatório da Counterpoint Research confirma que, após dois anos consecutivos caracterizados por uma diminuição das vendas anuais, 2024 foi um bom ano para os fabricantes de smartphones. Isto acontece uma vez que o mercado dos smartphones cresceu 4% face ao ano anterior.

Mas, sem dúvida, a informação mais relevante deste estudo é que a Xiaomi foi o fabricante de smartphones que mais cresceu ao longo do ano de 2024. Para isso, a quota de mercado global anual (YoY) da gigante chinesa aumentou um ponto percentual, superando assim a Apple e a Samsung, que perderam o mesmo volume de vendas no ano passado.

Segundo a Counterpoint Research, as razões por detrás do crescimento da Xiaomi em 2024 são um realinhamento estratégico da sua oferta, um impulso para mais dispositivos premium e campanhas de marketing inovadoras. A posição da Xiaomi é especialmente relevante ao ser tomado em conta que a marca não tem os seus produtos nos EUA. A empresa compensa com uma expansão agressiva em regiões como a Europa, Ásia e África.

Claro que a Samsung e a Apple continuam a liderar o mercado móvel global, uma vez que a empresa sul-coreana foi mais uma vez a que mais smartphones vendeu em 2014 com uma quota de mercado de 19% graças, sobretudo, ao sucesso de vendas do Galaxy S24 e da série Galaxy A.

Da mesma forma, a Apple ocupa o segundo lugar no ranking da Counterpoint, com uma quota de mercado de 18%. Isto aconteceu devido à receção morna do iPhone 16 e à disponibilidade limitada da Apple Intelligence. A Xiaomi mantêm-se num respeitável terceiro lugar, com uma quota de mercado de 14%.