iD.gov: Já pode ter o certificado de Seguro Automóvel no seu telemóvel

A esta altura já todos ouviram falar na app id.gov.pt e muitos usam-na no dia a dia. Esta é a app que permite ter no telemóvel o nosso cartão de cidadão, carta de condução, entre outros documentos. Recentemente esta app passou a permitir ter o certificado de Seguro Automóvel.

ID.gov é grátis e pode substituir os cartões originais...

A aplicação ID.gov da Administração Pública é usada por mais de 3 milhões de utilizadores. Os documentos disponíveis já têm o mesmo valor legal que os documentos físicos e recentemente passou a ser permitido ter também o certificado de Seguro Automóvel.

O Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel visa proteger os lesados, garantindo que os seus danos são ressarcidos, independentemente das condições financeiras do responsável pelo acidente. Neste sentido, todos os cidadãos que subscrevam o seguro automóvel já poderão carregar o documento na aplicação. Todavia, quem utiliza carro de empresa, por exemplo, não conseguirá adicionar (para já) o documento.

Esta novidade surge no âmbito do programa Simplex, e vem permitir que o documento comprovativo do Seguro Automóvel possa ter uma maior portabilidade, facilitando a consulta e o acesso ao documento, com possibilidade de ser partilhado em caso de necessidade.

Com a integração do documento comprovativo do Seguro Automóvel, a carteira digital disponibiliza atualmente 18 documentos, nomeadamente, de identificação civil, automóvel, saúde, profissional e militar.

O acesso à aplicação ID.gov é realizado com Chave Móvel Digital, garantindo, por um nível de segurança elevado na sua utilização. A aplicação id.gov.pt está disponível para Android e iOS.