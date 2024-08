A pensar deixar de fumar? Conheça as apps que o podem ajudar a vencer o desafio

O tabaco está na base de um sem número de problemas de saúde. E é também um rombo considerável na carteira. Por isso, se está a pensar deixar de fumar siga as nossas dicas e as apps disponíveis para o ajudar. Ah, e algumas dicas para deixar o cigarro sem engordar.

Deixe de fumar, olhe por si

Deixar de fumar é uma das melhores decisões que alguém pode tomar para melhorar a sua saúde e qualidade de vida.

O tabagismo é uma das principais causas de morte evitáveis em todo o mundo, estando ligado a inúmeras doenças graves, como cancro, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias.

A boa notícia é que, independentemente do tempo que se tenha fumado, parar traz benefícios quase imediatos e de longo prazo.

Além disso, com o avanço da tecnologia, existem diversas aplicações móveis (apps) que podem ajudar a superar a dependência do tabaco, tornando o processo de cessação mais fácil e menos solitário.

Vantagens de deixar de fumar

Seja pela melhoria da saúde, pelo bem-estar mental ou pelas poupanças económicas, as vantagens de deixar de fumar superam largamente qualquer dificuldade inicial. E há benefícios evidentes logo no início.

1 - Melhoria da Saúde Física

Respiração e Circulação: apenas 20 minutos depois de parar de fumar, a frequência cardíaca e a pressão arterial começam a descer para níveis normais. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue diminui significativamente, aumentando a quantidade de oxigénio. Após algumas semanas, a circulação melhora e a função pulmonar aumenta.

apenas 20 minutos depois de parar de fumar, a frequência cardíaca e a pressão arterial começam a descer para níveis normais. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue diminui significativamente, aumentando a quantidade de oxigénio. Após algumas semanas, a circulação melhora e a função pulmonar aumenta. Redução do Risco de Doenças: o risco de doenças cardíacas começa a diminuir logo após parar de fumar, e em cerca de um ano, o risco de ataque cardíaco é reduzido para metade em comparação com um fumador. A longo prazo, o risco de vários tipos de cancro, incluindo o cancro do pulmão, também diminui significativamente.

o risco de doenças cardíacas começa a diminuir logo após parar de fumar, e em cerca de um ano, o risco de ataque cardíaco é reduzido para metade em comparação com um fumador. A longo prazo, o risco de vários tipos de cancro, incluindo o cancro do pulmão, também diminui significativamente. Reforço do Sistema Imunitário: deixar de fumar fortalece o sistema imunitário, tornando o corpo mais capaz de combater infeções e doenças.

2 - Melhoria da saúde mental e bem-estar

Redução do stress e ansiedade: embora muitos fumadores usem o tabaco como um método para aliviar o stress, estudos mostram que, a longo prazo, deixar de fumar reduz os níveis de stress e ansiedade.

embora muitos fumadores usem o tabaco como um método para aliviar o stress, estudos mostram que, a longo prazo, deixar de fumar reduz os níveis de stress e ansiedade. Melhorias no sono: parar de fumar pode melhorar a qualidade do sono, reduzindo a insónia e os despertares noturnos.

3 - Benefícios económicos

Poupança Financeira: o tabaco é caro, e parar de fumar pode resultar numa poupança significativa ao longo do tempo. Este dinheiro pode ser usado para outros fins, como viagens, hobbies ou investimentos em saúde e bem-estar.

Apps para largar o tabaco

A tecnologia moderna oferece várias ferramentas para quem quer deixar de fumar.

As apps são uma excelente opção, pois fornecem suporte diário, rastreiam o progresso e oferecem motivação constante. Aqui estão algumas das melhores:

1# Kwitt

A Kwitt é uma app portuguesa desenvolvida pela Fundação Portuguesa de Cardiologia. Oferece um programa personalizado que ajuda os utilizadores a reduzir gradualmente o consumo de tabaco até deixarem de fumar por completo.

A app inclui um calendário de cessação, dicas diárias e um sistema de recompensas que incentiva o progresso. Traz ainda como funcionalidades o controlo de consumo diário, mensagens motivacionais, calculadora de poupança financeira, apoio de profissionais de saúde.

2# Smoke Free

A Smoke Free é uma das apps mais populares globalmente para deixar de fumar. Baseada em técnicas comprovadas, como a terapia cognitivo-comportamental, esta app oferece um plano detalhado para deixar de fumar e acompanha o progresso diário do utilizador.

Permite ainda a monitorização do tempo sem fumar, cálculo da poupança financeira, melhorias na saúde em tempo real, missões diárias para manter a motivação.

3# quitSTART

Esta aplicação gratuita para smartphones ajuda a deixar de fumar com dicas personalizadas, dicas de inspiração e desafios vários. Permite monitorizar os progressos que vão sendo feitos, oferecendo emblemas por diferentes conquistas na luta para deixar o fumo.

Tem ainda um programa para aqueles que cedem à tentação, voltam a fumar, mas têm consciência de que querem parar.

4# Flamy

A Flamy é uma app simples, mas eficaz, para quem quer monitorizar o progresso ao deixar de fumar. Oferece uma interface intuitiva e um sistema de recompensas que motiva os utilizadores a continuarem o seu caminho para uma vida sem tabaco.

Dá ainda para fazer o rastreamento de tempo sem fumar, estatísticas de saúde, recompensas virtuais, comunidade de apoio.

Deixar de fumar sem engordar

Sabia que 84% das pessoas que deixam de fumar acabam mesmo por ganhar peso? São, em média, 4 a 5 quilos no primeiro ano e 8 a 10 quilos passados 5 anos da cessação tabágica. Contudo, como já referimos, os ganhos para a saúde são sempre superiores, pois é preferível ter mais uns quilos no corpo, do que nicotina nos pulmões.

Por isso, se está a pensar deixar de fumar, consulte um nutricionista para traçar um plano alimentar adequado, evite as dietas restritivas, não ceder à chamada fome emocional, não exagere no café ou nas bebidas alcoólicas e, claro está, evite ao máximo o sedentarismo, um programa adequado de exercício físico.

Deixar de fumar é uma jornada desafiadora, mas os benefícios são inegáveis. Com a ajuda das tecnologias modernas, como as apps de cessação tabágica que apresentamos, este caminho pode ser percorrido com mais apoio e motivação. Se está a pensar em deixar o tabaco, comece hoje mesmo a sua caminhada para uma vida mais saudável e plena.