Conhecido o Top 10 da lista dos smartphones Android mais poderosos do mercado

Rico em ofertas que se renovam de forma constante, o universo Android tem uma longa lista de smartphones por onde os utilizadores podem escolher. A lista que muitos observam é a da Antutu, onde foi revelada a tabela referente aos smartphones mais poderosos de julho de 2024.

A AnTuTu publicou a mais recente classificação dos smartphones com melhor desempenho. Na lista do mês passado, o Snapdragon 8 Gen 3 recuperou a primeira posição, superando o recém-lançado Dimensity 9300+ e o Dimensity 9300. A versão líder do smartphone topo de gama da Qualcomm, SoC, deu um salto notável na última classificação de smartphones Android.

Basicamente, a versão líder do Snapdragon 8 Gen 3 é uma variante com overclock do SoC padrão. Possui um núcleo Cortex X4 com uma frequência de 3,4 GHz e um GPU Adreno 750 de 1 GHz. Em comparação, o núcleo Cortex X4 do chipset padrão tem uma frequência de 3,3 GHz, enquanto o GPU está configurado para 900 MHz.

Esta versão líder do Snapdragon 8 Gen 3 estreou com a linha RedMagic 9S Pro, com 12/256 GB 9S Pro atual. As frequências ligeiramente aumentadas com overclock, combinadas com um melhor arrefecimento, fizeram com que o RedMagic 9S Pro+ garantisse a primeira posição. Para isso teve uma pontuação média de 21.82.401 pontos na última lista de flagships Android com melhor desempenho da AnTuTu de julho de 2024.

O OnePlus Ace 3 Pro está em segundo lugar com uma média de 21.03.450, e vem com o Snapdragon 8 Gen 3 normal. O Dimensity 9300+ da MediaTek deu uma boa luta na classificação principal da AnTuTu de julho de 2024. O Redmi K70 Extreme Edition equipado com o SoC flagship da MediaTek garantiu o terceiro lugar, obtendo 20,98,023.

O ROG Phone 8 Pro da Asus, que já liderou muitas classificações de smartphones flagship AnTuTu, está em quarto lugar na lista mais recente. A lista completa desta tabela Android pode ser consultada na imagem acima. Ali estão as pontuações dos restantes smartphones Android no ranking dos 10 primeiros.

Vale a pena notar que a AnTuTu faz a gestão desta lista tomando a pontuação média dos telefones ao longo do mês. Os dispositivos precisam de passar por pelo menos 1.000 testes de benchmark válidos para fazer uma entrada. Além disso, dado que muitos fatores têm impacto nas pontuações do benchmark, as posições e as pontuações médias não tendem a ser as mesmas todos os meses.