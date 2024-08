Xiaomi avisa que não tirará publicidade dos smartphones, mas reduzirá apps pré-instaladas

Uma das queixas mais comuns na Xiaomi é a publicidade que esta apresenta nos seus smartphones. Ainda que a marca entenda que é algo necessário, os utilizadores não querem estes elementos presentes. Após rumores que mostravam que a publicidade poderia ser desativada, a Xiaomi veio agora negar essa opção, mas garantiu que há coisas que vão mudar.

Xiaomi não tirará publicidade dos smartphones

A Xiaomi entende que ter apps de terceiros pode ser uma fonte de lucro adicional, tal como a publicidade também o é. É por isso que os seus smartphones, mesmo os mais caros, têm mais aplicações pré-instaladas do que muitos dos seus concorrentes.

O que chama também à atenção é o uso de publicidade no sistema operativo, a MIUI na altura e o HyperOS agora. Isto tem sido algo controverso na história da Xiaomi, mas sempre foi explicado que é a forma de manter o preço dos seus telefones baixo. É possível que seja o caso do Redmi, mas os modelos mais caros da Xiaomi não são mais baratos do que os concorrentes.

Nos últimos anos surgiram rumores de que a Xiaomi estaria a pensar retirar a publicidade, algo que acabou por ser desmentido. É verdade que podem ser removidos manualmente, mas por omissão estão sempre ativos, mas até as campanhas publicitárias já apareceram em algumas aplicações.

Vai reduzir número de apps pré-instaladas

Esperava-se que a Xiaomi permitisse aos utilizadores desativar todos os anúncios com uma configuração simples. No entanto, a empresa confirmou que não irá finalmente implementar esta opção.

A Xiaomi afirmou que a sua “filosofia é fazer alterações que sejam facilmente acessíveis e benéficas para todos os nossos utilizadores. Não planeamos adicionar uma opção que, realisticamente, apenas um pequeno número de utilizadores descobriria e utilizaria".

Onde parece que haverá mudanças é na quantidade de aplicações pré-instaladas que os modelos desta marca têm. A própria Xiaomi disse que está a "otimizar a nossa estratégia de negócio para melhorar a experiência do utilizador, reduzindo as aplicações pré-instaladas. Os utilizadores deverão poder ver estes resultados muito em breve nos nossos próximos produtos principais".