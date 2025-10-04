Xiaomi 17 é um sucesso! Mais de 1 milhão de unidades vendidas em 2 dias

Dias depois de apresentar o sei novo smartphone na Europa, a Xiaomi resolveu apostar forte e revelar uma novidade no seu país de origem. O Xiaomi 17 tomou forma e rapidamente se tornou um sucesso. Este é de tal forma grande que rapidamente passou a barreira do milhão de unidades vendidas na China.

Xiaomi 17 é um sucesso e todos querem um

Passaram apenas alguns dias desde que a nova série Xiaomi 17 foi colocada à venda na China, e bastaram apenas 2 dias para fazer história. Em apenas 48 horas, já tinha vendido mais de um milhão de unidades. Um lançamento que, para além de deixar clara a força da marca ainda antes de chegar ao resto do mundo, antecipa também o sucesso da sua iminente chegada global.

Segundo dados oficiais, o lançamento desta série, composta pelos modelos Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, não podia ter sido mais explosivo. Nos primeiros dois minutos, já tinha sido batido um recorde histórico de vendas, com o Xiaomi 17 Pro Max a esgotar em apenas cinco minutos.

De facto, este modelo representa aproximadamente metade do total de vendas até à data, confirmando que é o favorito da gama. E recorde-se que as vendas nas lojas físicas duplicaram e até triplicaram as feitas online, facto que reflete a força da rede de distribuição da Xiaomi no seu país.

1 milhão de unidades vendidas em 2 dias

A avalanche de encomendas forçou a Xiaomi a aumentar a produção de toda a série para satisfazer a procura e evitar ruturas de stock. E esta não é a única alteração. Após queixas dos fãs sobre a falta de uma versão de 1 TB do modelo padrão, que exigiam para uma maior capacidade de armazenamento interno, a empresa retificou a sua decisão e vai colocá-lo à venda a 5 de outubro.

Lu Weibing, presidente do Grupo Xiaomi, reconheceu no seu perfil no Weibo que esta configuração tinha sido inicialmente descartada devido às fracas vendas da geração anterior. No entanto, o executivo realçou que a empresa ouve a sua comunidade e está disposta a adaptar-se às suas necessidades, uma medida que reforça a lealdade dos seus seguidores mais exigentes.

Com um arranque tão forte na China, as expectativas para o lançamento global, previsto para as próximas semanas, são elevadíssimas. Depois de vender mais de um milhão de telemóveis em menos de 48 horas e de responder rapidamente aos pedidos dos utilizadores, a nova família Xiaomi 17 está prestes a tornar-se um dos maiores fenómenos da tecnologia móvel do ano.