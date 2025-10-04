É Trabalhador Independente? Há uma novidade no Portal da Segurança Social

O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Desta vez a novidade é para os trabalhadores independentes. Saiba qual a mais recente novidade.

Portal da Segurança Social: Extrato de Conta Corrente para Trabalhadores Independentes

É Trabalhador Independente? Agora, obter o comprovativo das suas contribuições no Portal da Segurança Social é ainda mais fácil e completo.

O Extrato de Conta Corrente para Trabalhadores Independentes já pode ser obtido em formato PDF, com a situação atualizada do pagamento de cada contribuição obrigatória, até um período de 3 anos.

Onde obter o Extrato no Portal da Segurança Social:

Na página principal escolha “ Trabalho ”

” Selecione “ Remunerações e contribuições ”

” Clique em “Trabalhadores independentes”

Um extrato de conta corrente para trabalhadores independentes é um documento que organiza todas as entradas e saídas relacionadas com a sua atividade profissional, semelhante ao extrato bancário, mas adaptado ao contexto fiscal e contabilístico.