É Trabalhador Independente? Há uma novidade no Portal da Segurança Social
O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Desta vez a novidade é para os trabalhadores independentes. Saiba qual a mais recente novidade.
Portal da Segurança Social: Extrato de Conta Corrente para Trabalhadores Independentes
É Trabalhador Independente? Agora, obter o comprovativo das suas contribuições no Portal da Segurança Social é ainda mais fácil e completo.
O Extrato de Conta Corrente para Trabalhadores Independentes já pode ser obtido em formato PDF, com a situação atualizada do pagamento de cada contribuição obrigatória, até um período de 3 anos.
Onde obter o Extrato no Portal da Segurança Social:
- Na página principal escolha “Trabalho”
- Selecione “Remunerações e contribuições”
- Clique em “Trabalhadores independentes”
Um extrato de conta corrente para trabalhadores independentes é um documento que organiza todas as entradas e saídas relacionadas com a sua atividade profissional, semelhante ao extrato bancário, mas adaptado ao contexto fiscal e contabilístico.